احتکار هزار کیلو گوشت در یک قصابی/جریمه 150 میلیونی پاساژ آرین

بزرگمهر صادقی نیچ کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برخی از فروشگاههای بالای شهر کالاها را با نام خارجی و مارک دار به چندین برابر قیمت به شهروندان عرضه می کنند گفت: 20 تیم سیار گشت تعزیرات حکومتی تهران در 22 منطقه پایتخت دهها فروشگاه متخلف را بیش از 200 میلیون تومان جریمه کردند. در یکی از این گشتها تیمهای تعزیراتی با ورود به پاساژ آرین واقع در خیابان میرداماد تهران متوجه شدند قیمت برخی از کالاها بسیار بیشتر از عرف قانونی است.

قیمت این بلوز 165 هزار تومان درج شده است در حالی که ده ها برابر کمتر می ارزد

وی افزود: در این بازرسی که نمایندگان اداره صنعت، معدن و بازرگانی استان تهران هم حضور داشتند پس از بررسی متوجه شدند قیمتهای درج شده بر روی برخی پوشاکها واقعی نیست و چندین برابر بیشتر از نرخ مصوب است.

معاون حقوقی تعزیرات حکومتی تهران گفت: با حکم تعزیرات استان تهران تعدادی از فروشگاههای این پاساژ بیش از 150 میلیون تومان جریمه شدند.

همچنین یک واحد قصابی در تهران هم به دلیل احتکار یکهزار کیلو گوشت قرمز 11 میلیون تومان جریمه شد.