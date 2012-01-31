علم مدرن رسالت دانشگاه را متوجه سود کرده است

دکتر جان لچز استاد فلسفه دانشگاه وندربیلت آمریکا در خصوص رسالت اصلی دانشگاه و اینکه خردورزی از طریق این نهاد به دانشجویان منتقل شده یا نه به خبرنگار مهر گفت: رسالت مراکز آموزشی در گذشته با آنچه امروزه شاهد آن هستیم متفاوت شده است.

مؤلف "ذهن و فلسفه" تصریح کرد: مراکز آموزشی در گذشته به مباحث اخلاقی و موضوعاتی چون خردورزی و اخلاق تأکید و توجه ویژه داشتند، در واقع آن مراکز علاوه بر انتقال علم و دانش اصول انسانی را نیز به دانشجویان منتقل می کردند.

وی یادآور شد: دانشگاه مدرن که علوم مدرن در آن مورد توجه است، بر سود و منفعت توجه و تأکید دارد. برای نمونه در علم اقتصاد، انسانی عقلانی را شاهد هستیم که درپی به حداکثر رساندن سود خود است.

استاد فلسفه دانشگاه وندربیلت آمریکا افزود: بطور حتم در چنین انتخابی آنچه مهم است سود و منفعت شخصی است و نه اصول اخلاقی. بر این اساس گاهی ممکن است انتخابی عقلانی باشد ولی اخلاقی نباشد. در نگرش اقتصادی انتخابی ارجح است که عقلانی باشد.

مؤلف "ارتباط فلسفه با زندگی" در پایان تأکید کرد: بر این اساس توجه و تمرکز انسان اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مدرن از اخلاق متوجه سود و منفعت شخصی می شود. انسان عقلانی سود و زیان را محاسبه کرده و بر اساس آن دست به انتخاب می زند.