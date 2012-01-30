روسیه قطعنامه ضد سوری را وتو خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره در خبری فوری گزارش داد : معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد مسکو هرگز از پیش نویس قطعنامه جدید علیه سوریه در شورای امنیت حمایت نخواهد کرد.



تاکید روسیه بر وتوی قطعنامه ضد سوری رژیمهای عربی و غربی در حالی است که هیئتی از مخالفان سوری موسوم به شورای انتقالی نیز در نیویورک به سر می برد.