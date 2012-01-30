سیطره فرهنگی و سیاسی مهم ترین هدف جنگ نرم است

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی ابراهیمی شامگاه دوشنبه در همایش جنگ نرم و رسانه اظهار داشت: مهم ترین هدف دشمنان از جنگ نرم، سیره فرهنگی و سیاسی بر کشورهای دیگر است.

وی نشست های تخصصی جنگ نرم را از ابتکارات فرهنگی موثر در این برهه عنوان کرد و افزود: یکی از مولفه های جنگ نرم شناخت این پدیده است.

استاد دانشگاه مازندران ابراز داشت: شناخت مسائل موجب شناخت استعدادهای بالقوه شده و فرصتی ایجاد خواهد کرد تا کشور را در برابر نفوذ بیگانگان بیمه کنیم.

وی ادامه داد: تخریب فرهنگی و دینی و به طور خاص تخریب معنویت و اسلام از مهم ترین اهداف دشمن در جنگ نرم است.

ابراهیمی با بیان اینکه کشورهای غربی در تلاش هستند تا با نام جهانی سازی فرهنگ خود را بر کشورهای دیگر حاکم کنند، افزود: مشکل آنجا بوده که ما احساس می کنیم در برابر این حرکت ناتوان هستیم در حالی که دشمن کوچکترین خصیصه مثبت خود را بزرگ نشان می دهد.

وی گفت: رسانه در این حوزه تکلیف سنگینی بر عهده دارد و انتقال پیام و فرهنگ اصلی ترین تعهد رسانه در جنگ نرم است.

نتیجه تهاجم استیلا بر طرف مقابل است

این استاد دانشگاه ابراز داشت: جنگ نرم در غرب به عنوان قدرتی اطلاق می شود که در برابر قدرت سخت خودنمایی می کند.

وی ادامه داد: اساسا مفهوم جنگ نرم با قدرت معنا پیدا می کند و این به آن معنا است که حتی در شرایط نابرابر جهادی رسانه و فضای مجازی قدرت خود را به رخ کشورهای دیگر می کشد.

ابراهیمی گفت: کسانی که از این گفتمان در راستای جهانی سازی استفاده می کنند قصد دارند تا کشورهای جهان سوم را تحت سیطره خود قرار دهند.

وی ابراز داشت: کشورهای استعمارگر با استفاده از ابزارها و تبلیغات رسانه ای در حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بر طرف مقابل چیره می شوند و در واقع نتیجه تهاجم استیلا و برتری بر دیگری است.

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران با اشاره به مصرفی شدن کشورهای جهان سوم افزود: اگر تنها مصرف گرا باشیم ایده و باور غربی در ما رسوخ می کند و ما در برابر صهیونیست ها وادار به حرکت انفعالی می کند.

ابراهیمی با بیان حوادث تلخ پس از انتخابات سال 88 گفت: شما مشاهده می کنید که چطور در آن زمان رسانه های غربی با ایجاد فضای تاریک و غیر واقعی بستری را فراهم کردند که مردم یک ملت با هم وارد نزاع شوند.

ایران به دنبال دانش هسته ای است



وی با اشاره به اینکه ایران دنبال دانش هسته ای است افزود: ایران هسته ای برای غرب خطرناک است چرا که در اوج تحریم ها یک کشور با تکیه بر باورهای خود کار را به سرانجام رسانید.

ابراهیمی، تضعیف اراده ملت را یکی دیگر از اهداف دشمنان در جنگ نرم برشمرد و گفت: دشمنان نظام با تضعیف اراده مردم قصد دارند تا آنها را در اختیار بگیرند.

وی با هشدار به نسل فرهیخته و تحصیلکرده جامعه عنوان کرد: دشمن در کوچکترین اجزای زندگی ما وارد شده و این بسیار خطرناک است.