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۱۰ بهمن ۱۳۹۰، ۲۱:۱۴

طاهرخانی:

100 طرح در دهه فجر در شهرستان بوئین زهرا افتتاح می شود

100 طرح در دهه فجر در شهرستان بوئین زهرا افتتاح می شود

بوئین زهرا - خبرگزاری مهر: فرماندار بوئین زهرا از افتتاح 100 طرح با 220 میلیارد ریال اعتبار همزمان با ایام دهه فجر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طاهرخانی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: 100 طرح عمرانی، خدماتی، فرهنگی در دهه مبارک فجر در شهرستان بوئین زهرا به بهره برداری می رسد.
 
وی با تشریح برنامه های ویژه این ایام افزود: گازرسانی به 20 روستا و 9 واحد صنعتی، آبرسانی به روستاهای خوزنین، مدرس و رودک، افتتاح خوابگاه شبانه روزی ابراهیم آباد از مهمترین طرحهای آماده افتتاح در این ایام است.
 
فرماندار بوئین زهرا تصریح کرد: چند طرح دیگر نیز با پیش بینی 300 میلیارد ریال اعتبار همزمان با دهه فجر در این شهرستان افتتاح خواهد شد.
 
وی از مدیران دستگاههای اجرایی خواست اقدامات دولت را در دهه فجر برای اطلاع عموم منعکس کنند تا مردم در جریان خدمات دولت قرار گیرند.
 
طاهرخانی یادآور شد: خوشبختانه سرمایه گذاری های مختلفی در بخش های کشاورزی و صنعتی در این منطقه صورت گرفته که موجب رفع محرومیت در این شهرستان شده وامیدواریم با بسترسازی مناسب انجام شده و توسعه فعالیتهای صنعتی و خدماتی زمینه اشتغال پایدار برای جوانان این منطقه بیش از گذشته فراهم شود.
 
فرماندار بوئین زهرا دهه فجر را بهترین فرصت برای بیان دستاوردهای انقلاب در بخشهای مختلف ذکر کرد.
کد مطلب 1521340

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