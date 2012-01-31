  1. استانها
  2. اردبیل
۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۵۵

انفجار یک منزل مسکونی بر اثر نشت گاز در اردبیل

انفجار یک منزل مسکونی بر اثر نشت گاز در اردبیل

اردبیل - خبرگزاری مهر: فرمانده ایستگاه آتش نشانی اردبیل از انفجار یک باب منزل مسکونی در محله اسلام آباد اردبیل به علت نشت گاز خبر داد.

حسن آل طه در عملیات اطفا حرق آتش نشانان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نشت گاز شهری باعث بروز این حادثه شده که در پی این انفجار سقف این ساختمان به صورت کامل تخریب شده است.

وی تعیین علت اصلی این اتفاق را نیازمند بررسیهای بیشتر کارشناسی دانست و تصریح کرد: با وجود شدت انفجار خوشبختانه این حادثه تنها یک مصدوم برجا گذاشته  است.

همچنین پزشک معالج مصدوم نیز که در صحنه حضور داشت، با اشاره به سوختگی در ناحیه سر و صورت بیمار گفت: وضعیت جسمی بیمار تحت کنترل بوده و حال عمومی وی رضایت بخش است.

یاسر شفاهی تصریح کرد: با بهبود نسبی در صورت نیاز به عمل جراحی برای سوختگیها با رعایت استانداردهای پزشکی این موضوع پیگیری خواهد شد.
 

کد مطلب 1521345

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها