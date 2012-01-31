انفجار یک منزل مسکونی بر اثر نشت گاز در اردبیل

حسن آل طه در عملیات اطفا حرق آتش نشانان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نشت گاز شهری باعث بروز این حادثه شده که در پی این انفجار سقف این ساختمان به صورت کامل تخریب شده است.

وی تعیین علت اصلی این اتفاق را نیازمند بررسیهای بیشتر کارشناسی دانست و تصریح کرد: با وجود شدت انفجار خوشبختانه این حادثه تنها یک مصدوم برجا گذاشته است.

همچنین پزشک معالج مصدوم نیز که در صحنه حضور داشت، با اشاره به سوختگی در ناحیه سر و صورت بیمار گفت: وضعیت جسمی بیمار تحت کنترل بوده و حال عمومی وی رضایت بخش است.

یاسر شفاهی تصریح کرد: با بهبود نسبی در صورت نیاز به عمل جراحی برای سوختگیها با رعایت استانداردهای پزشکی این موضوع پیگیری خواهد شد.

