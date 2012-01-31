همه سلایق سیاسی در انتخابات حضور فعال داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباس واعظ طبسی عصر دوشنبه در دیدار اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دهه فجر خراسان رضوی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی علاقه‌مند هستند که انتخابات یک انتخابات رقابتی باشد، این تصور پیش نیاید که یک جریان هر حرکتی بخواهد می تواند بکند.

وی افزود: البته رقابت باید در یک فضای همدلی برای خدا، برای رسیدن به بهترین‌ها، انتخاب افراد اصلح و نیز تشکیل مجلسی باشد که بتواند با نظارت و پیگیری مسائل و تذکرات به جا و لازم, و داشتن تعهد، ایمان قوی و اخلاص و پاکدامنی در خدمت نظام و ارزشها باشد.

نماینده ولی فقیه در خراسان با تصریح براین که اگر کسی را به خاطر سلایق شخصی، کنار بگذاریم، خیلی غیر منطقی است، افزود: برای اینکه بتوانیم نیروهای خوب را جذب کنیم, باید مجموعه هایی که برای بررسی شاخص ها و ملاکهای نمایندگان فعالیت‌ می‌کنند، با همدیگر همکاری داشته باشند.

وی افزود: باید با همفکری و همکاری جلو کسانی که دشمن نظام هستند و با برخوردهای دوگانه به نام اصولگرایی و به نام رهبری می خواهند در اذهان نفوذ کنند و به ما ضربه بزنند و با دشمنان نظام بسازند را بگیریم.

نماینده ولی فقیه در خراسان و تولیت آستان قدس رضوی همچنین گفت: جشن‌ها و مراسم دهه فجر باید با مشارکت گسترده مردم، باشکوه، کیفی و اثرگذار برگزار شود.

وی گفت: انتظار این است که شورای هماهنگی، امسال در بزرگداشت سالگرد پیروزی نظام اسلامی برنامه هایی تدارک ببیند که بتواند در ذهن و فکر جوانان و نوجوانان آثار مطلوب بگذارد.

وی به حضور همه‌جانبه گروه‌ها، نهادها و اقشار مختلف مردم در مبارزه علیه رژیم پهلوی اشاره کرد و ابراز داشت: آن روز در هیچ یک از نهادهای انقلاب، انگیزه‌های پولی و قدرت طلبی وجود نداشت بلکه به خاطر ایمان و تقوا, انقلاب به ثمر رسید.

آیت الله واعظ طبسی با بیان این که به جان هم افتادن برای رسیدن به قدرت, بیانگر ضعف ایمان و تقواست، گفت: امروز دستگاه های فرهنگی باید تلاش کنند این سرمایه ایمان و تقوا بماند و انگیزه کارها برای خدا و اسلام باشد نه برای پول و ثروت.

وی ادامه داد: همه می دانیم که امروز اتحاد و وحدت کلمه در جلب اعتماد عمومی به نظام و موجودیت نظام چقدر مؤثر است و همین اتحاد کلمه، همرنگی و همسویی و اتخاذ موضع واحد، دشمن را به زانو درآورده است؛ پس اگر اختلافی پیش آمد, دلیل بر این است که آن سرمایه‌هایی را که قبل از انقلاب داشته‌ایم، داریم از دست می‌دهیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: اختلافات و بگومگوها موجب می شود دشمن کوچکترین مشکلی که در کشور ایجاد شود را بزرگ کند. بخشی از این مشکلات به مدیریت, فضای دنیا و فشارها برمی‌گردد و بخشی نیز نتیجه همین بگو مگوهاست.

وی ابراز داشت: اگربا هم یکدل و همراه باشیم و صداقت و امانتداری پیشه کنیم، می‌توانیم این نظام که امانت الهی در دست ماست را با اعمال مان حفظ کنیم. اینطور نباشد که هزار و یک بار بگوییم ولایی هستیم, رهبری را دوست داریم اما جور دیگری عمل کنیم.

آیت الله واعظ طبسی با اشاره به بیداری اسلامی در منطقه گفت: اینکه عده‌ای تحولات منطقه را بهار عربی, حرکت مردمی و امثالهم نام‌ می‌نهند و اسمی از اسلام نمی‌برند، بسیار غیر واقعی است. آیا می توان شک کرد که انقلاب ما در منطقه اثرگذار نبوده است؟ یک عده هم کر هستند و شعارهای اسلامی را نمی شنوند و می گویند این حرکت اسلامی نیست و ملی و مردمی است.

وی اظهار داشت: اگر انقلاب ما هیچ ثمره‌ای جز همین بیداری اسلامی نداشت, آیا کم ثمره‌ای است؟ اگر ما هماهنگ باشیم، دلهای‌ مان با هم باشد و دغدغه‌مان هدایت و تعالی جامعه باشد، آن وقت مشکلات بزرگ نمی‌شود.