124 تکواندوکار از 59 کشور سهمیه حضور در لندن گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین مرحله از رقابتهای انتخابی المپیک شب گذشته در کازان روسیه به پایان رسید و ازمیان 109 تکواندوکار اروپایی حاضر در این مسابقات 24 نفر موفق به کسب سهمیه المپیک شدند.

در میان چهره های سرشناسی که موفق شدند راه صعود به لندن را برای خود فراهم کنند می توان از "بحری تانری کلو" ستاره سنگین وزن ترکیه و "بول گونزالس" دارنده دو مدال طلای جهان در دو دوره قبلی اشاره کرد.

اما حذف و ناکامی "پاسکال ژنتیل" فرانسوی که در پی کسب سومین مدال المپیکی در چهارمین حضور خود بود در کنار ناکامی "دنیس بکر" هلندی ، "فیلیپ گریک" از کرواسی ، "لوانت تونکات" از آلمان مهمترین اتفاقات رقابتهای انتخابی در قاره اروپا بود.

ضمن اینکه "آرمن یرمیان" شاگرد رحیم صالحی در تیم جوانه که سابقه دو سال حضور در لیگ برتر ایران را دارد در وزن 80- کیلوگرم یعنی همان وزنی که یوسف کرمی نماینده ایران است با کسب مدال طلا سهمیه کسب گرفت.در این وزن "تامی مولت" هلندی و "نیکولاس گارسیا" از اسپانیا هم جواز سفر به المپیک را کسب کردند.

در وزنی که محمد باقری معتمد کسب سهمیه کرده است، "دمیرفجزیک" از صربستان، "میشل لونیوسکی" از لهستان و "هیروجی هسروف"از اکراین موفق به کسب سهمیه المپیک شدند.

اما در پایان مسابقات انتخابی چهره 124 نفر از 128 نفری که قرار است راهی المپیک شوند مشخص شده و 4 نفر باقی مانده نیز از طریق "وایلدکارت" راهی لندن خواهند شد.

این 124 نفر از 59 کشور به لندن می روند. قاره اروپا با 40 تکواندوکار از 19 کشور بیشترین نماینده را دارد. آسیا با 35 تکواندوکار از 14 کشور، پان امریکن با 26 تکواندوکار از 14 کشور ، آفریقا با 16 تکواندوکار از 9 کشور و اقیانوسیه با 7 تکواندوکار از 4 کشور در رتبه های بعدی قرار دارند.

اما شش کشور کره جنوبی ، مکزیک ، آمریکا ، روسیه ، انگلستان (میزبان) و مصر موفق شده اند هر چهار سهمیه ممکن را کسب کنند. 14 کشورایران ، چین ، چین تایپه ، اردن، تایلند ، ازبکستان، کانادا ، دومنیکن ، ترکیه ، اسپانیا ، صربستان ، اسلوونی ، نیوزلند و مراکش هم هر کدام سه سهمیه کسب کرده اند. سایر کشورها نیز هر کدام دو و یک سهمیه کسب کرده اند.

تکواندو ایران سه نماینده در کازان روسیه داشت. شهرام اربابی که در ادامه قضاوت های خوب خود در مسابقات انتخابی المپیک، یک میدان دیگر را نیز با موفقیت پشت سر گذاشت. هادی ساعی و فریبرز عسگری هم مسابقات را از نزدیک آنالیز کردند.