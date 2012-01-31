بانک شهر در جلب اعتماد عمومی موفق بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، خیرالله بیرانوند شامگاه دوشنبه در مراسم معارفه رییس هیات عامل بانک شهر استان مرکزی در اراک افزود: فعالیت بانک شهر از 23 اسفندماه سال 89 با سرمایه اولیه دو هزار میلیارد ریال آغاز شد و این سرمایه به چهار هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی افزود:130 شعبه و 90 باجه در حال حاضر در کشور فعال است که از مجموع شعب، 60 شعبه در شهرستانها و مابقی در تهران است و حدود یکهزار و 400 نفر در حال حاضر در شعب و واحدهای بانکی کشور مشغول فعالیت هستند .

وی اظهارداشت: در بخش بانکداری الکترونیک اگر چه امسال با موانعی چون تعویض سیستم نرم افزار مواجه بودیم اما در این راستا پا به پای سایر بانک های رقیب حرکت می کنیم.



بیرانوند اظهار کرد: شعار سال 91 بانک شهر، نوآوری در خدمت است و این بانک پیش بینی کرده سرمایه خود را طی سه سال به 10 هزار میلیارد ریال افزایش دهد و پایان سال جاری وارد فرابورس و در سال 91 وارد بورس شویم.



بانک شهر از پتانسیل و ظرفیت خوبی برخوردار است



مدیر امور شعب شهرستان های بانک شهر کشور نیز در این مراسم گفت: این بانک از ظرفیت های بسیار خوبی برخوردار است.



ابوالقاسم سجودی افزود: داشتن رئیس هیات عامل استان و نماینده مدیر عامل بانک شهر در استان ها و قبول تضمین تسهیلات دریافتی شهرداری در کوتاه ترین زمان ممکن از مهمترین ویژگی های این بانک است.

وی افزود: کلیه کارکنان، پیمانکاران و زیر مجموعه های شهرداری وشهروندان از مشتریان هدف ما هستند، و تلاش بر این است که مشکلات مالی شهرداری ها را در قالب دریافت تسهیلات برطرف کنند.

وی گفت: از آنجا که سهام داران بانک شهر، شهرداری ها هستند حساب تمام پروژه های عمرانی، خدماتی، پروانه های ساختمانی و پرداخت تسهیلات ویژه به پیمانکاران به عنوان یک هدف دنبال می شود.

وی اظهارداشت: سرمایه گذاری شهروندان در این بانک و اندوخته شدن سرمایه در بانک شهر، بر رونق عمرانی شهر تاثیر گذار است و منابع مالی پروژه های شهرداری را تامین می کند.

بانک شهر باید پتانسیل ها و توانمندی های خود را در اختیار شهر قرار دهد

رییس شورای اسلامی شهر اراک گفت: بانک شهر باید پتانسیل ها و توانمندی های خود را در اختیار شهر قرار دهد.



محمد حسن احمدی افزود: مصوبه شورا در راستای فعالیت بانک شهر با این رویکرد بود که منابع مالی پروژه های فرهنگی و عمرانی شهرداری را تامین می کند.

وی افزود: اگر بانک شهر خوب مدیریت شود فضای بسیار خوبی برای جذب سرمایه گذاری و مشارکت پروژه های عمرانی در سطح شهر اراک وجود دارد.

وی افزود: در بحث اعتبارات برای اجرای پروژه ها و طرح ها ظرفیت اندک است و شهرداری تمام اندوخته خود را در این بانک قرار می دهد و انتظار است که این بانک از لحاظ خدمات رفاهی پرسنل و سازمانهای تابعه را هم پوشش دهد.

وی افزود: امید است با تعامل بین بانک شهرٰ شهرداری و مدیریت شهری روز به روز توفیق بیشتری در عمران و توسعه شهر حاصل شود.

وی افزود: این فعالیت مشترک باید مصادیق خود را در بیرون هم نشان دهد و شهرئند ما و مجموعه شهرداری و شورا باید نتیجه آن را لمس کند، به طور مثال اگر پروژه ای مقرر است یک ساله انجام شود با این تعامل و تامین اعتبار 6 ماهه به اتمام برسد.

معرفی شهردار به عنوان رئیس هیات عامل بانک شهر استان مرکزی معرفی شد



شهردار اراک نیز در این جلسه گفت: امید است با بهره گیری از پتانسیل های بانک شهر، خدمات بیشتری را به شهروندان ارائه کنیم و روز به روز شاهد توسعه این شهر باشیم.



سید مرتضی میری افزود: وجود بانک شهر در کنار شهرداری، امر خدمت رسانی را جامع تر و کامل تر خواهد کرد و امید است به زودی شعبی از بانک شهر در شهرستان های ساوه، خمین، دلیجان و شازند نیز که از پتانسیل های بالایی برخوردارند، ایجاد شود.



وی بیان کرد: تمام حساب های متمرکز و اقدامات بانکی شهرداری اراک باید از طریق بانک شهر انجام شود و هیچ حساب دیگری در مجموعه شهرداری نباید وجود داشته باشد.



در پایان این مراسم سید مرتضی میری به عنوان رییس هیات عامل بانک شهر استان مرکزی منصوب و معرفی شد