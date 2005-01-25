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۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۹:۵۵

نخست وزير پاكستان اعلام كرد:

پاكستان براي صلح با هند گام به گام قدم بر مي دارد

شوكت عزيز نخست وزير پاكستان روز سه شنبه متعهد شد كه با هند دشمن هسته اي اين كشور گام به گام به سوي صلح گام بردارد و اميدوار است اين روش براي منطقه مفيد باشد. 151458

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از خبرگزاري فرانسه، وي كه پس از گفتگو با مقامات اتحاديه اروپا در بروكسل سخن مي گفت، پيشرفت هاي اخير افغانستان را ستود و انتخابات رياست جمهوري اين كشور را كه دراكتبر گذشته انجام شد در اين زمينه بسيار موثر دانست.

نخست وزير پاكستان دركنفرانسي مطبوعاتي كه به همراه خاوير سولانا هماهنگ كننده سياست خارجي اتحاديه اروپا در آن شركت كرده بود، گفت: پاكستان براي صلح با هند مصمم شده است.

وي با اشاره به گفتگوهاي صلح ميان دهلي نو و اسلام آباد اظهار داشت: ما هم اكنون در راستاي مناسبي گام بر مي داريم. اميدواريم كه گفتگوها بتواند صلح را به جنوب آسيا بازگرداند.

شوكت عزيز گفت: پاكستان به گفتگو با همسايگان خود اعتقاد دارد و درصدد است با افغانستان نيز همكاري هاي خود را آغاز كند.

شوكت عزيز در بروكسل با سولانا درباره گشودن باب همكاري هاي جديد از جمله ايجاد كريدور انرژي بحث و گفتگو كرده است.

هماهنگ كننده سياست خارجي اتحاديه اروپا اذعان كرد كه تضمين هاي خوبي از پاكستان براي صلح دريافت كرده و روند امور همانطور كه انتظار داشته، پيشرفته است.

يك منبع نزديك به اين گفتگوها اعلام كرد كه اين دو تن درباره كشمكش هاي موجود در منطقه به طور دقيق گفتگو نكردند.

 

 

کد مطلب 152136

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