به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی رضوانی با بیان این مطلب به تشکیل ستاد راهبردی بناهای مذهبی گردشگری با هدف توسعه گردشگری زیارتی اشاره کرد و گفت: تاکنون چهار نشست تخصصی با محوریت نقش بقاع متبرکه و امامزاده‌ها در گردشگری زیارتی و راهکارهای توسعه این حوزه برگزار شده است.

وی با تاکید بر لزوم توجه به امامزادگان و بقاع متبرکه استان به عنوان ظرفیت‌های توسعه گردشگری زیارتی از آمادگی اداره ‌کل میراث ‌فرهنگی استان برای همکاری با مسوولان بقاع متبرکه و اوقاف و امور خیریه جهت نگهدای و زیباسازی و ایجاد تاسیسات خدماتی، رفاهی در جوار این امامزادگان خبر داد.

رضوانی با بیان این که گردشگری زیارتی به عنوان یکی از زیربناهای اقتصادی در ایجاد اشتغال بسیار تاثیرگذار است، اظهار داشت: میراث ‌فرهنگی در ۶ ماهه اول سال 90 توانست با آماده‌سازی امکانات و زیرساخت‌های لازم زمینه سفر هزاران نفر از شیعیان و عاشقان اهل‌بیت(ع) را از سراسر ایران به این استان فراهم آورد.

مسجد شش ناو جاذبه مذهبی و دست نخورده استان



سرپرست میراث فرهنگی استان در ادامه، مسجد جامع شش ناو تفرش از‌ جمله بناهای دیدنی مورد توجه دوستداران میراث فرهنگی و دست نخورده استان در شهرستان تفرش دانست و گفت:این بنا از پربازدیدکننده‌ترین جاذبه‌های تاریخی و مذهبی‌ ‌شهرستان تفرش است.

رضوانی، این مسجد را یکی از مهمترین آثار معماری دوران سلجوقیان در ایران و از قدیمی‌ترین مساجد کشور دانست و افزود: در این مسجد مرحوم محمد محدث از صحابه امام حسن عسگری در قرن ششم هجری دفن شده‌ است.

وی گفت: ‌این مسجد نام خود را از شش ناودانی گرفته‌ که آب قنات شش ناو را ‌از داخل ‌ناودان‌ها عبور می‌داده ‌و به محله‌های مختلف تفرش جاری می کرده است.قدمت قنات این مسجد به قرن سوم هجری قمری یعنی زمان امام حسن عسگری(ع) می‌رسد.

این مقام مسئول بیان داشت: مجموعه مسجد از یک مناره آجری بسیار قدیمی به ارتفاع حدود 20 متر و قطر 3 متر، گنبدی بزرگ‌ به ارتفاع حدود 15 متر و قطر 16 متر، دو شبستان، ایوان، صحن، قنات، چند حجره و حسینیه تشکیل شده است.

‌در دوران قاجار،‌ تکیه‌ای نیز تحت عنوان شش ناو در این مجموعه ساخته شده که کاشیکاری و مقرنس‌کاری‌های سقف و دیواره ایوان مسجد یکی از شاهکارهای ‌معماری در استان مرکزی ‌است .

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