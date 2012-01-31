حضور حماسی مردم در انتخابات خنثی کننده تمام توطئه هاست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضایی در جلسه هم اندیشی حضور و مشارکت مردم در انتخابات اظهار داشت: انتخابات مظهر تجلی، اراده و خواست مردم است و حضور پرشور مردم تضمین کننده امنیت ملی نظام مقدس جمهوری اسلامی و باعث خنثی شدن تمام توطئه های دشمن است.

وی با اشاره به توطئه ها و برنامه ریزی دشمنان علیه نظام اسلامی بیان کرد: اقشار مختلف مردم از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در همه انتخابات حضوری فعال داشته اند و بدون شک این بار نیز با حضور پرشور در انتخابات به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک گفته و دشمنان را نا امید می کنند.

فرماندار شهرستان دهگلان مشارکت مردم در انتخابات را یکی از راه های خنثی کردن تهدیدات دشمنان بیان کرد و یادآورشد: شرکت همه جانبه در انتخابات برای بالابردن مشروعیت نظام و اقتدار ملی و تبدیل تهدید ها به فرصت یک ضرورت است و باید این مهم بیش از همه چیز مورد توجه متولیان و مجریان قرار گیرد.

وی تحریم و شیطنت های دشمنان را در راه مبارزه با اسلام دانست و گفت: دشمنان همواره از حضور گسترده و یکپارچه مردم در انتخابات ناراحت و عصبانی هستند و هدف آنها از تهدید، ترور و صدور قطعنامه های پی در پی، ادعای حقوق بشر و ده ها دسیسه دیگر ایجاد رعب و وحشت در جامعه و در نهایت سرد کردن فضای انتخابات مجلس است.

رضایی با بیان این که امام خمینی (ره) بارها تاکید کردند که رمز پیروزی انقلاب ایران حضور مردم در صحنه‌های نظام بود، گفت: تداوم و استمرار انقلاب اسلامی نیز به حضور مردم در صحنه‌های مختلف به خصوص انتخابات بستگی دارد و حضور مردم در انتخابات به معنای تاثیرگذاری آنها بر سرنوشت خود است و این امر هر چه گسترده‌تر و با آگاهی بیشتر باشد ثمرات زیادتری را به همراه دارد.

وی در پایان افزود: اطلاع رسانی به مردم در خصوص ضرورت حضور در صحنه از سوی متولیان و مجریان انتخابات یک نیاز لازم و ضروری است.