ترکیب تیم تکواندوی نوجوانان ایران مشخص شد/ تهران بیشترین نماینده را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای انتخابی تیم تکواندوی نوجوانان ایران برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان روز گذشته همزمان با مسابقات انتخابی تیم امید در خانه تکواندو برگزار شد و طی آن ترکیب تیم اعزامی به رقابتهای جهانی مصر مشخص شد.
برهمین اساس محمد حسینینیا، ابوالفضل یعقوبی، جعفر خلیلزاده، سیدمجتبی کرامتی، میثم ابراهیمی، دانیال صالحیمهر، حسین کریمی، صادق موسوی، پوریا عرفانیان و عارف فرشادمهر به ترتیب در اوزان اول تا دهم به عنوان نفرات اول برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان انتخاب شدند.
کادرفنی تیم تکواندوی نوجوانان ایران از عباس صادقی، محمد کاظمی، فرشاد خرسندی، علی خالقی، علی مهدوی، میرمهدی لباسدوز، فردین یارکه، مهدی رفیعی و محمدرضا اینانلو به عنوان نفرات ذخیره دعوت کرده است تا در کنار دیگر تکواندوکاران تمرینات خود را پیگیری کنند.
براساس این گزارش، تهران با پنج تکواندوکار در اردوی تیم تکواندوی نوجوانان ایران بیشترین نماینده دارد. هدایت این تیم برعهده محمدرضا زوار(سرمربی)، حسینعلی نعیمی و وحید عبدالهی است.
نهمین دوره رقابتهای تکواندی قهرمانی نوجوانان جهان طی روزهای 16 تا 20 فروردینماه 1391 به میزبانی مصر و ششمین دوره مسابقات تکواندوی قهرمانی آسیا در همین رده سنی نیز 6 تا 8 اردیبهشتماه 1391 در ویتنام برگزار میشود.
نزدیکی این دو میدان آسیایی و جهانی باعث شده تا فدراسیون تکواندوی کشورمان پس از برگزاری مسابقات انتخابی دو تیم را برای حضور در این دو رقابت مهیا کند.
