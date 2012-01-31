محمدرضا زوار با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر اظهار داشت: نفرات برتر مسابقات انتخابی تیم تکواندوی نوجوانان ایران به رقابت‌های جهانی اعزام خواهند شد، البته بازهم تاکید می‌کنم که در هر مرحله از اردو نفرات را ارزیابی خواهیم کرد و هر تکواندوکاری بهترین باشد و ببینیم پیشرفت خوبی داشته بدون شک در تیم اصلی جایگزین خواهد شد.

وی ادامه داد: در دوره قبلی مسابقات جهانی قهرمان شدیم و در این دوره کار دشواری پیش رو خواهیم داشت. همه تیم‌ها به ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی نگاه می‌کنند و همین موضوع باعث شد تا در تمامی اوزان فقط بهترین‌ها انتخاب شوند.

سرمربی تیم تکواندوی نوجوانان ایران خاطر نشان کرد: در اوزان سنگین مشکل داریم، البته از میان نفرات موجود بهترین‌ها را انتخاب کرده‌ایم اما باید خیلی روی این نفرات دقت نظر داشته باشیم تا پیشرفت ملموسی را در بین آنها شاهد باشیم. ضمن اینکه اگر نفر بهتری پیدا شود حتما مورد آزمایش قرار می‌گیرد.

زوار با اشاره به اعزام تیم تکواندوی نوجوانان ایران به آلمان گفت: قرار است اوایل اسفندماه در رقابت‌های بین المللی آلمان شرکت کنیم. سعی خواهیم کرد تا علاوه بر نفرات اصلی، چند نفراز تکواندوکاران ذخیره را نیز به این مسابقات اعزام کنیم تا به عنوان آخرین میدان ارزیابی، نفرات حاضر در اردو در جریان یک مسابقه رسمی و سطح بالا محک خورده و آزمایش شوند.

وی در پایان با اشاره به مشکلات سالن تمرین مجموعه ورزشی آزادی گفت: در این سالن مشکلات زیادی داریم. سالن سرد است و شرایط مناسبی برای تمرین ندارد. از مدیر مجموعه ورزشی آزادی می‌خواهیم تا به مشکلات این سالن رسیدگی کند چرا که نه تنها تیم ما، بلکه تمامی تیم‌هایی که در این سالن تمرین می‌کنند با این مشکلات مواجه هستند.

قابل ذکر است تیم تکواندوی نوجوانان ایران آماده حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان و آسیا در کشورهای مصر و ویتنام می‌شود.