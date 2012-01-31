برنامه های دهه فجر دامغان تشریح شد/ اعزام 80 روحانی به روستاها

حجت الاسلام سید جعفر میرعلی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، در زمینه ویژه برنامه های سی وسومین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران گفت : تاکنون برای بهتر برگزار شدن برنامه های ایام الله دهه مبارک فجر در شهرستان دامغان 2 جلسه تخصصی با شرکت مسئولین دستگاه های اجرایی تشکیل و نسبت به طراحی و تدوین برنامه ها اقدام شده است.

وی افزود: یکی از مهمترین برنامه های امسال ستاد دهه مبارک فجر در این شهرستان بحث مسجد محوری است که در آن برنامه پرسش و پاسخ مردمی در سطح مساجد برتر برگزار می شود.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان، تصریح کرد: در برنامه های مسجد محوری سخنرانان نیز به بیان نحوه پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در سال 57 برای مردم خواهند پرداخت.

میرعلی اکبری از برگزار یکدوره مسابقه فرهنگی در ایام الله دهه مبارک فجر در سطح شهرستان دامغان نیز خبر داد و اظهار داشت: مسابقه فرهنگی از کتاب وصیت نامه امام راحل و دستاوردهای انقلاب اسلامی در سطح شهرستان برگزار می شود.

وی افزود: در ایام الله دهه مبارک فجر 80 روحانی مبلغ و مبلغه به روستاهای شهرستان دامغان اعزام می شوند.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان اضافه کرد: بمناسبت 12 بهمن سالروز ورود تاریخی حضرت امام (ره) به میهن اسلامی ایران مراسم گرامیداشتی ساعت 33/9 دقیقه در میدان امام (ره) این شهر برگزار می شود.

میرعلی اکبری تصریح کرد: در شب 12 بهمن نیز مراسم جشن با شکوهی با حضور قشرهای مختلف مردم در مسجد جامع دامغان با سخنرانی آیت الله غلامعلی نعیم آبادی نماینده مقام معظم رهبری در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس برگزار خواهد شد.

وی همچنین به راهپیمایی یوم الله 22 بهمن نیز اشاره کرد و اظهار داشت: این راهپیمایی همزمان با سراسر کشور ساعت 10 صبح از چهار راه لاله دامغان تا بکیر ابن عین (ع) این شهر برگزار و در پایان یکی از وزراء دولت دهم به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

وی یادآور شد: راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در شهرهای امیریه، کلاته رودبار و دیباج ساعت 5/10صبح و در روستاهای جزن و حسن آباد ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد .

وی گفت : امیدواریم امسال با همت و همراهی مردم جشن های ایام الله دهه مبارک فجر و راهپیمایی یوم الله 22 بهمن را با شکوهتر از سال های قبل برگزار کنیم.