تمسک به ولایت فقیه بهترین راه رسیدن به وحدت است

حجت الاسلام محمد حسن مهدوی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسلمانان باید با گوش سپردن به فرامین رهبران خود مانع دخالت دشمنان در امور خود بشوند و اجازه ندهند بیگانگان برای آنها دستور العمل بدهند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مسلمانان از نظر دینی در اقلیت هستند بیش از هر زمان دیگری به وحدت احتیاج دارند.
جانشین جامعه المصطفی العالمیه بیان داشت: ادیان دیگر با وجود اختلافات داخلی علیه اسلام متحد هستند و مسلمانان باید با کنار گذاشتن اختلافاتشان مانع ایجاد فاصله بیشتر در میان خودشان بشوند.
مهدوی مهر با بیان اینکه دین، آیین و پیامبر همه مسلمانان مشترک است اظهار داشت: مطرح بودن مسلمانان تحت عنوان یک امت در سایه وحدت امکان پذیر است.
وی تصریح کرد: اسلام دین رحمت و مودت است و برای از بین بردن اختلافات ادیان گذشته آمده است.
جانشین جامعه المصطفی العالمیه ادامه داد: اسلام سرآمد تمام ادیان است و مسلمانان باید با وحدت خود هیمنه اسلان را به عنوان آخرین و کامل ترین دین حفظ کنند.
مهدوی مهر ابراز داشت: ادامه پیدا کردن اختلافات بین مسلمانان به طور قطع موجب ضعیف شدن و تسلط دشمنان بر آنها میشود.
وی در خصوص مصداقهای این موضوع به مشکلات کشورهایی نظیر افغانستان، پاکستان، لبنان و عراق اشاره کرد و بیان داشت: اختلاف میان شیعه و سنی در این کشورها نتیجهای جز سو استفاده دشمنان و تسلط آنها بر این کشورها نداشت.
جانشین جامعه المصطفی العالمیه اظهار داشت: اوضاع زمانی که مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی ساکن هستند و وحدت نداشته باشند بسیار وخیم تر میشود.
مهدوی مهر با اشاره به فعالیت شبکههای ماهوارهای به ظاهر اسلامی اظهار داشت: این شبکهها به اختلاف بین شیعه و سنی دامن میزنند و مسلمانان باید در این میان هوشیار باشند و فریب این شبکهها را نخورند.
وی با بیان اینکه مسلمانان باید دوست و دشمن خود را بشناسند تصریح کرد: رسانهها باید سعی کنند آداب و رسوم و عقاید خود را به طور صحیح بیان کنند تا دایره غفلت ها، اختلافها و تفرقه که به دلیل عدم آشنایی کافی است تنگ تر و توطئه دشمنان خنثی شود.
قم - خبرگزاری مهر: جانشین جامعه المصطفی العالمیه گفت: جامعه اسلامی باید با تمسک به ولایت فقیه و رهبران مصلح خود مانع از تفرقه افکنی دشمنان بشود.
حجت الاسلام محمد حسن مهدوی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسلمانان باید با گوش سپردن به فرامین رهبران خود مانع دخالت دشمنان در امور خود بشوند و اجازه ندهند بیگانگان برای آنها دستور العمل بدهند.
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