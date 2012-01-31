جهان اسلام قدرت آینده قرن است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رحیم صفوی در همایش بزرگ مهدویت که در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، با اشاره به موقعیت ژئوپولیتیک و جغرافیایی جهان اسلام تصریح کرد: دو سوم ذخایر نفتی جهان و 57 درصد ذخایر گاز جهان در کشورهای اسلامی قرار دارد که برای توسعه کشورها و گرداندن چرخ صنعتی کشورهای آمریکا و اروپا بسیار مهم است.



وی افزود: تا نزدیک به 20 سال آینده ذخایر نفت آمریکا و اروپا تمام می‌شود؛ کل ذخایر نفت آمریکا 30 میلیارد بشکه نفت است که در روز 25 درصد نفت تولیدی جهان را مصرف می‌کند و چین در رتبه بعدی قرار دارد.



صفوی تصریح کرد: خلیج فارس حدود 62 درصد نفت جهان را دارد که سهم عربستان 264 میلیون، ایران 120 میلیون و کشورهای دیگر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.



وی با اشاره به نیاز کشورهای اروپا و آمریکا به کشورهای اسلامی تصریح کرد: جهان هفت میلیارد جمعیت دارد که یک میلیارد و 560 میلیون نفر مسلمان هستند که برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان و فرانسه و ... دارای رشد منفی جمعیتی است اما جمعیت مسلمانان تا سال 2050 به بیش از 2 میلیارد و 800 میلیون نفر خواهد رسید.



مشاور عالی رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کرد: از نظر فرهنگی تمام مسلمانان مشترکاتی مانند خدا، قرآن، نبی و یکسری اعمال مشترک مانند نماز و روزه دارند و سالی چند میلیون مسلمان به حج می روند در حالی که هیچ دین و مکتبی مانند اسلام نیست که چنین وجوه مشترک دینی داشته باشد.



جنگ فرهنگی و اقتصادی؛ جنگ اصلی اسلام و غرب



وی اظهار داشت: جنگ اصلی کشورهای اسلامی با غرب در دنیای امروز و آینده جنگ اقتصادی و فرهنگی است که با از بین رفتن کمونیسم عمده رقابت، اصلی میان اسلام و فرهنگ غرب است.



صفوی تاکید کرد: یکی از قدرت‌های قرن حاضر قدرت جهان اسلام است.



وی با طرح این سئوال که مکتب تشیع چه نقشی در آینده جهان اسلام دارد تصریح کرد: با گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب اسلامی که از دل اعتقاد به تشیع و امامت ائمه (ع) و نیابت از حضرت مهدی(عج) شکل گرفت بر خلاف ادعای صدهاساله غرب و شرق که مدعی جدایی دین از سیاست بودند نشان داد که دین می تواند حکومت تشکیل دهد.



وی با اشاره به اعتقاد ما به مهدویت اظهار داشت: تشکیل یک دولت و پارلمان شیعی در عراق و ایجاد ارتباط صمیمی میان ایران و عراق ضربه ای بود که به آمریکایی ها خورد و قانون اساسی عراق هم براساس اسلام شکل گرفت.



صفوی تصریح کرد: پیروزی شیعان لبنان در جنگ 33 روزه ضربه دیگری بر پیکره آمریکا و اسرائیل بود و هیمنه اسرائیل غاصب را از بین برد.



صفوی با اشاره به وجود حوزه‌های علمیه و مراجع در ایران و کشورهای اسلامی اضافه کرد: وجود حوزه‌های شیعی و مراجع و علما تبدیل به یک کانون قدرتمند برای محوریت مسلمانان و تشیع در اقصی نقاط عالم شده است و آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.



انقلاب اسلامی؛ الگو برای مسلمانان جهان



وی بیداری اسلامی را که حاکمان مصر و لیبی و ... را سرنگون کرد از نشان‌های اثرگذاری انقلاب اسلامی دانست و بیان کرد: مکتب تشیع و اعتقاد به مهدویت که تبدیل به حکومت شده امروز الگویی برای همه مسلمانان جهان است که با این الگو می‌شود به استقلال و آزادی رسید و این الگو در حال تکرار شدن است .



وی تاکید کرد: اگر ما بتوانیم کشور خودمان را به عنوان الگوی کشور اسلامی که مردم در سایه اعتقاد اسلامی بتوانند دنیا و آخرت خود را آباد کنند داشته باشیم و کشور پیشرفته‌ای را به دنیا نشان دهیم الگویی برای همه مسلمانان خواهد شد.



صفوی بیان کرد: اعتقاد به مهدویت برای سایر مسلمانان هم الگویی برای سامان دادن به زندگی سعادتمند دنیا و آخرت آنان است.