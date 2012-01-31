جهان اسلام قدرت آینده قرن است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رحیم صفوی در همایش بزرگ مهدویت که در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، با اشاره به موقعیت ژئوپولیتیک و جغرافیایی جهان اسلام تصریح کرد: دو سوم ذخایر نفتی جهان و 57 درصد ذخایر گاز جهان در کشورهای اسلامی قرار دارد که برای توسعه کشورها و گرداندن چرخ صنعتی کشورهای آمریکا و اروپا بسیار مهم است.
وی افزود: تا نزدیک به 20 سال آینده ذخایر نفت آمریکا و اروپا تمام میشود؛ کل ذخایر نفت آمریکا 30 میلیارد بشکه نفت است که در روز 25 درصد نفت تولیدی جهان را مصرف میکند و چین در رتبه بعدی قرار دارد.
صفوی تصریح کرد: خلیج فارس حدود 62 درصد نفت جهان را دارد که سهم عربستان 264 میلیون، ایران 120 میلیون و کشورهای دیگر در رتبههای بعدی قرار دارند.
وی با اشاره به نیاز کشورهای اروپا و آمریکا به کشورهای اسلامی تصریح کرد: جهان هفت میلیارد جمعیت دارد که یک میلیارد و 560 میلیون نفر مسلمان هستند که برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان و فرانسه و ... دارای رشد منفی جمعیتی است اما جمعیت مسلمانان تا سال 2050 به بیش از 2 میلیارد و 800 میلیون نفر خواهد رسید.
مشاور عالی رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کرد: از نظر فرهنگی تمام مسلمانان مشترکاتی مانند خدا، قرآن، نبی و یکسری اعمال مشترک مانند نماز و روزه دارند و سالی چند میلیون مسلمان به حج می روند در حالی که هیچ دین و مکتبی مانند اسلام نیست که چنین وجوه مشترک دینی داشته باشد.
جنگ فرهنگی و اقتصادی؛ جنگ اصلی اسلام و غرب
وی اظهار داشت: جنگ اصلی کشورهای اسلامی با غرب در دنیای امروز و آینده جنگ اقتصادی و فرهنگی است که با از بین رفتن کمونیسم عمده رقابت، اصلی میان اسلام و فرهنگ غرب است.
صفوی تاکید کرد: یکی از قدرتهای قرن حاضر قدرت جهان اسلام است.
وی با طرح این سئوال که مکتب تشیع چه نقشی در آینده جهان اسلام دارد تصریح کرد: با گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب اسلامی که از دل اعتقاد به تشیع و امامت ائمه (ع) و نیابت از حضرت مهدی(عج) شکل گرفت بر خلاف ادعای صدهاساله غرب و شرق که مدعی جدایی دین از سیاست بودند نشان داد که دین می تواند حکومت تشکیل دهد.
وی با اشاره به اعتقاد ما به مهدویت اظهار داشت: تشکیل یک دولت و پارلمان شیعی در عراق و ایجاد ارتباط صمیمی میان ایران و عراق ضربه ای بود که به آمریکایی ها خورد و قانون اساسی عراق هم براساس اسلام شکل گرفت.
صفوی تصریح کرد: پیروزی شیعان لبنان در جنگ 33 روزه ضربه دیگری بر پیکره آمریکا و اسرائیل بود و هیمنه اسرائیل غاصب را از بین برد.
صفوی با اشاره به وجود حوزههای علمیه و مراجع در ایران و کشورهای اسلامی اضافه کرد: وجود حوزههای شیعی و مراجع و علما تبدیل به یک کانون قدرتمند برای محوریت مسلمانان و تشیع در اقصی نقاط عالم شده است و آنها را تحت تاثیر قرار میدهد.
انقلاب اسلامی؛ الگو برای مسلمانان جهان
وی بیداری اسلامی را که حاکمان مصر و لیبی و ... را سرنگون کرد از نشانهای اثرگذاری انقلاب اسلامی دانست و بیان کرد: مکتب تشیع و اعتقاد به مهدویت که تبدیل به حکومت شده امروز الگویی برای همه مسلمانان جهان است که با این الگو میشود به استقلال و آزادی رسید و این الگو در حال تکرار شدن است .
وی تاکید کرد: اگر ما بتوانیم کشور خودمان را به عنوان الگوی کشور اسلامی که مردم در سایه اعتقاد اسلامی بتوانند دنیا و آخرت خود را آباد کنند داشته باشیم و کشور پیشرفتهای را به دنیا نشان دهیم الگویی برای همه مسلمانان خواهد شد.
صفوی بیان کرد: اعتقاد به مهدویت برای سایر مسلمانان هم الگویی برای سامان دادن به زندگی سعادتمند دنیا و آخرت آنان است.
قم - خبرگزاری مهر: مشاور عالی رهبر معظم انقلاب اسلامی جهان اسلام را یکی از قدرتهای قرن حاضر عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار رحیم صفوی در همایش بزرگ مهدویت که در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، با اشاره به موقعیت ژئوپولیتیک و جغرافیایی جهان اسلام تصریح کرد: دو سوم ذخایر نفتی جهان و 57 درصد ذخایر گاز جهان در کشورهای اسلامی قرار دارد که برای توسعه کشورها و گرداندن چرخ صنعتی کشورهای آمریکا و اروپا بسیار مهم است.
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