افتتاح 235 کیلومتر شبکه آب و فاضلاب شهری در آذربایجان غربی

مجید آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این راستا توسعه و اصلاح شبکه آب به طول 160 کیلومتر و ایجاد شبکه فاضلاب به طول 75 کیلومتر دهه فجر امسال با حضور مقامات استان و کشور افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرند.

وی از نصب 12 هزار فقره انشعاب فاضلاب جدید در سطح شهرهای مختلف آذربایجان غربی و بهره برداری از آنها طی این دهه خبر داد و بیان داشت: در مجموع 11 طرح در حوزه های آب و فاضلاب شهری همزمان با ایام گرامیداشت سی و سومین سالگرد دهه فجر انقلاب اسلامی در استان به بهره برداری می رسند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرحها را بالغ بر 288 میلیارد و 100 میلیون ریال دانست و اظهار داشت: طرح تامین آب شرب ایواوغلی شهرستان خوی نیز طی این دهه افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

آقازاده ادامه داد: فاز یک تامین آب مسکن مهر شهرک ولیعصر خوی، تامین آب سیمینه، تامین آب مسکن مهر گلمان ارومیه، تامین آب مسکن مهر ایثار، تامین آب شهر سرو و بازسازی چشمه بوکان از جمله این طرحها هستند.

وی از واگذاری 25 هزار انشعاب جدید آب و فاضلاب در سطح استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و افزود: امسال 14 هزار فقره انشعاب جدید آب در مناطق شهری آذربایجان غربی واگذار شده و مجموع مشترکان آب استان در مناطق مختلف شهری به بیش از 490 هزار فقره رسیده است.



آقازاده با بیان اینکه امسال 11 هزار انشعاب جدید فاضلاب در آذربایجان غربی واگذار شده و تعداد مشترکان این بخش نیز به بیش از 242 هزار فقره رسیده، گفت: هم اکنون طول شبکه آب آشامیدنی استان نیز به 4 هزار و 200 کیلومتر رسیده است.



مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه امسال نیز شبکه آب آشامیدنی در مناطق شهری استان 65 کیلومتر توسعه یافته، اظهار داشت: همچنین با هدف جلوگیری از هدررفت آب آشامیدنی در مناطق شهری 95 کیلومتر از شبکه آب امسال اصلاح شده است.



آقازاده ضمن ارائه آماری از انشعاب واگذاری در شهرهای آذربایجان غربی، ادامه داد: شهر ارومیه با واگذاری سه هزار و 194 فقره انشعاب آب بیشترین تعداد و شهر سیلوانا با واگذاری تنها یک فقره انشعاب آب کمترین تعداد فروش را در 9 ماهه سال جاری به خود اختصاص داده اند.