به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدکاظم فیروز شامگاه دوشنبه در پنجمین گردهمایی دانش‌آموختگان جامعه‌المصطفی، با اشاره به بیداری اسلامی در کشورهای منطقه اظهار داشت:‌ ملت عراق بر تغییر حاکمیت در مصر، تونس،‌ بحرین،‌ یمن، لیبی و بر استقلال و فرصت‌های موجود در این کشور‌ها تأکید دارد‌ و امیدوار است که برادران مسلمان در این کشورها، به هدف خود که نابودی استکبار و تشکیل حکومت اسلامی است، برسند.



وی به تلاش امریکا و رژیم صهیونیستی، برای نابودی اتحاد کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت: یکی از عرصه‌هایی که دشمنان تلاش‌هایی بر هم زدن اتحاد ملت مسلمان دارد، در سوریه است.



نماینده مجلس عراق تصریح کرد: ما این تحرکات را در دایره‌ای از شبهه می‌‌بینیم که این خطری برای امت مسلمان است البته دولت سوریه اصلاحاتی را ایجاد کرده است که امید است به زودی مشکل این مردم نیز برطرف شود.



وی با انتقاد از اقدامات غیر اسلامی برخی حکومت‌های اسلامی اظهار داشت: این حکومت‌ها، خلاف آنچه که اسلام از آنها خواسته است، عمل می‌کنند که این مسئله موجب حاکمیت استبداد بر مسلمانان می‌شود؛ بنابراین، لازم است که در این عرصه گام‌های لازم برداشته شود تا مردم جهان، زیر پرچم اسلام، به آزادی و حقوق خود دست یابند.



نتایج انتخابات مصر نشانه بیداری اسلامی است



حجت‌الاسلام فیروز نتایج انتخابات در کشورهای اسلامی را نشانه اسلامی بودن این قیام‌ها برشمرد و بیان کرد:‌ پیروزی اسلام‌گرایان در بیشتر کرسی‌های کشورهایی که دارای انتخابات پاک هستند، گواه این مسئله است که ملت‌ها می‌خواهند به اسلام باز گردند، چون از تمام نظام‌هایی که از غیر اسلام بر آن ها حاکم شده بود، چیزی غیر از ویرانی برای آنها نداشته است.



وی یادآوری کرد: عراق، کشوری مسلمان است که در گذشته، حکومت آن ریشه در نظامی غیر اسلامی و بیگانه بود که مردم این کشور هیچ‌گاه آن را نپذیرتند، ولی با زور آن را به مردم تحمیل کردند.



رئیس کمیسیون ایثارگران عراق تصریح کرد: در سال‌های 1970 تا 1980 میلادی، شاهد توهین به ارزش‌های اسلامی و قتل علما بودیم، ولی، امروز حکومت در دست مسلمانان و علما و پیروان اهل‌بیت(علیهم‌السلام) است. امروز دیگر کسی نمی‌تواتند به مذاهب و ادیان یا به مراجع توهینی داشته باشد.



وی با اشاره به حضور مسیحیان، مسلمانان اهل سنت و شیعه در انتخابات سیاسی و مناسب دولتی اظهار داشت: امروز، به برکت شرایط حاکم در عراق، به جرأت می‌توان گفت که هیچ نگرانی سیاسی در این کشور وجود ندارد و عراق به ویژه بعد از خروج اشغالگران که تمامی طرح‌های آنها با تلاش و مقاومت اقشار مختلف مردم نابود شد، به شکوفایی خواهد رسید.



حجت‌الاسلام فیروز تاکید کرد:‌ آینده عراق را درخشان پیش‌بینی می‌کنیم و مطمئنیم که آینده برای مسلمانان و مستضعفان است.

