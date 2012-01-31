زمینه های رشد صنعت گردشگری در آذربایجان غربی/ مانعی به نام چهره امنیتی

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فتح الهی بعد از ظهر دوشنبه در اولین جلسه کانون ملی گردشگری استان افزود: متاسفانه وقتی از آذربایجان غربی سخن به میان می آید مسائلی مثل قاچاق کالا، ‌سوخت و مسائل امنیتی مرزها مطرح می شود در حالی که اکنون این استان یکی از مناسب ترین مناطق برای جذب گردشگر با داشتن طبیعت بکر و آب و هوای معتدل تبدیل شده است.



وی فراهم کردن امنیت محیطی را از لازمه های جذب گردشگر دانست و بیان داشت: در دو سال گذشته استانداری آذربایجان غربی فعالیتهای خوبی را در این زمینه انجام داده است و کوشیده تا فضای ذهنی کشور را نسبت به ارومیه و آذربایجان غربی تغییر دهد.



فتح الهی ادامه داد: مردم داری و اهل مدارا بودن مردم استان یکی از بارزترین ویژگیهای بی بدیل آذربایجان غربی در بحث جذب گردشگری است و داشتن زمینه های فرهنگی و ‌تاریخی باعث شده تا بتوان درباره گردشگری استان فضاسازی خوبی کرد.



معاون سیاسی اجتماعی استانداری آذربایجان غربی، برگزاری و میزبانی مسابقات ملی و بین المللی از جمله والیبال جوانان آسیا، اجلاس سه جانبه وزرای خارجه ترکیه، جمهوری آذربایجان و ایران را نشان از ظرفیت بالای استان عنوان کرد و اظهارداشت: اگر بتوانیم کاری کنیم تا ارومیه به عنوان مقر یکی از نهادهای فرهنگی یا اقتصادی بین المللی تبدیل شود و محل رفت و آمد مسئولان عالی رتبه اقتصادی و سیاسی قرار گیرد همین رفت و آمدها باعث می شود تا آرام آرام شهر ارومیه قطب گردشگری گردد.



راه اندازی رشته میراث فرهنگی در دانشگاه ارومیه



فتح الهی راه اندازی رشته میراث فرهنگی در دانشگاه ارومیه را به عنوان یک پیشنهاد ارائه کرد و گفت: استان ما به عنوان قطب کشاورزی در صنایع تبدیلی باید خود را نشان دهد و با همکاری مشترک با سایر کشورها کارخانجات اقتصادی راه اندازی کند.



معاون استاندار آذربایجان غربی در ادامه حضور ارامنه و آشوریان در ارومیه را یک فرصت عنوان کرد و یاد آورشد: در حوزه های علمی و فرهنگی و دانشگاهی نیز می توان نمایندگی یکی از سازمانهای بین المللی علمی یا فرهنگی را در ارومیه قرار داد.



فتح الهی، استقرار آژانسهای ویژه گردشگری در مبادی ورودی شهرها را یک ضرورت برای جذب میهمان و توریست عنوان کرد و افزود: رعایت استانداردهای مختلف و نحوه پذیرایی از مهمان در هتلها چیزی است که در همه دنیا آداب و قواعد خاص خود را دارد و ما نیز باید در این حوزه آموزشهای لازم را ارایه دهیم.



معاون سیاسی اجتماعی استانداری آذربایجان غربی در ادامه اطلاعات تورگردانها را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: آشنایی با زبانهای خارجی امروز برای همه تورگردانها امری ضروری است.



وی با اشاره به اینکه سالنهای همایش و مهمتر از آن سالنهای جانبی در برگزاری همایشهای خارجی از نکاتی است که می تواند به مقوله جذب گردشگر کمک کند، گفت: رستورانهای محلی و غذاهای سنتی و تهیه بروشورهای معرفی مراکز و شهرها از اهمیت خاصی برخوردار است.



فتح الهی از مسئولان میراث فرهنگی خواست کتاب معرفی شهر ارومیه را با اطلاعات جامع و کامل آماده و چاپ کنند تا سایر دستگاهها بتوانند از آن استفاده کنند، حتی در نوروز سال 91 نیز از آن استفاده شود.