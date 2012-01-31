ایران مهد فرهنگ و قصه است

به گزارش خبرنگار مهر، به عقیده این قصه گویان امروز قصه زبان مشترک همه ملت هاست تا از تاریخ، سنتها، آداب، غرورملی، مذهب، قوانین، قهرمانان و... در جهت توسعه و تعالی جوامع آگاهی بجویند. ها می گویند با قصه‌ گفتن و قصه شنیدن میراث فرهنگی از یک نسل به نسلهای بعدی و به مردم سایر کشورهای جهان منتقل شده و قصه به زبان مشترک ملتها تبدیل می شود .

یکی از قدیمی ‌ترین گفته‌ها درباره قصه گویی، سخن افلاطون در کتاب جمهوریت است که می گوید "پرستاران و مادران را وادار کنیم که فقط حکایتهایی را که پذیرفته ‌ایم، برای کودکان نقل کنند و متوجه باشند که پرورشی که روح اطفال به وسیله حکایات حاصل می‌کند، به مراتب بیش از تربیتی است که جسم آنها به وسیله ورزش پیدا می‌کند" .

تاریخ کهن ایران سرشار است از قصه های ماندگار هزار و یک شب، شاهنامه فردوسی، کلیه و دمنه، بوستان و گلستان سعدی، آثار نظامی و مولوی که برگرفته از روح و تعالی بالای فرهنگ غنی ایران و ایرانی است که باید با ابزار های و شیوه های سنتی یا مدرن به دنیا و سایر ملت ها عرضه شود.

قصه گوی رومانیایی: فرهنگ ایران مرا شگفت زده کرده است

به عقیده قصه گوی رومانیایی که به اشعار حافظ و مولانا علاقه‌ مند است، ایران کشور شهرزاد قصه‌گو و قصه‌گو‌‌ها بوده و ایرانیها برای داستان و قصه‌گویی ارزش و احترام بسیاری قائل هستند .

جورجیانا النا بوبان درباره احساسش از حضور در ایران می گوید: فرهنگ ایرانی مرا شگفت ‌زده کرده است و قبل از این که به ایران بیایم در این خصوص بسیار مطالعه کرده‌‌ام .

وی که برای اولین بار در پانزدهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی شرکت کرده است می افزاید: برای اینکه قصه‌هایش در ذهن و زبان کودکان نفوذ کند هنگام قصه‌گویی مثل آنها می‌شود و سعی می‌کند وارد ذهنشان شود .

این قصه‌ گوی رومانیایی یادآور شد: تمام قصه‌های من در انتها یک نتیجه سودمند برای بچه‌ ها دارد و به همین دلیل است که بچه‌ها ارتباط خوبی با قصه گو برقرار می‌کنند .

وی با اشاره به اهمیت بازی در قصه‌ گویی، آن را از جمله تکنیکهای موثر در قصه‌ گویی عنوان کرده و می گوید: یکی از شیوه‌هایی که می‌تواند در مخاطبان تاثیر‌گذار باشد، بازی قصه‌گو در حین اجراست. بازی، خود نوعی بیان قصه است و بیشتر می‌تواند توجه مخاطب را جلب کند .

نویسنده سوری: تجربیات قصه گویی ایران به سایر کشور ها منتقل شود

نویسنده سوری شرکت کنند در جشنواره بین المللی قصه گویی در ارومیه نیز معتقد است، تجربیات‌ جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی ایران به عنوان یک کار فرهنگی هدفمند و دقیق می‌تواند به سایر کشورها منتقل شود .

عبد‌ناصر‌الحمد کارشناس علوم اجتماعی سوریه و عضو اتحادیه نویسندگان عرب، جشنواره ایران را فرصت مناسبی برای گسترش مبادلات فرهنگی میان کشورهای مختلف از طریق بیان قصه دانسته و می افزاید: قصه‌ها از لحاظ آموزشی‌ و القاء فرهنگی می ‌تواند تاثیر مثبتی بر رشد و پرورش فکری کودکان و نوجوانان داشته باشد .

وی با بیان اینکه با یک برنامه‌ ریزی هدفدار می ‌توان بیشتر، داستان‌های اجتماعی و عبرت انگیز را برای بچه‌ها و نسل آینده بازگو کرد یاد آورشد: در سوریه جشنواره‌ها و برنامه ‌های مختلفی برای کودکان و نوجوانان همانند قصه‌‌گویی‌ و مسابقات در سطح محلی برگزار می‌ شود ولی خوشبختانه در ایران این جشنواره به سطح بین‌المللی ارتقاء یافته است .

قصه گوی پرتغالی: قصه بهترین ابزار برای تقویت اتحاد جوامع است

پدرو مانوئل لوپز دیگر هنرمند خارجی حاضر در جشنواره قصه گویی ارومیه می گوید: قصه‌گویی به خاطر تغییرات زیادی که در زندگی بشر ایجاد می‌کند، نقش در زندگی بشر دارد مهمی دارد، دنیای کنونی در مسیر درستی قرار نگرفته و ما به وسیله قصه راه درست را پیدا خواهیم کرد .

وی ادامه می دهد: در کشور پرتغال مردم به خاطر مشکلات مالی و اقتصادی خودخواه شده‌‌اند و فقط به خود فکر می‌کنند، در چنین شرایطی ما نیاز به جامعه‌ای داریم که با هم متحد شوند و قصه باعث این اتحاد می‌شود .

لوپز در مورد تاثیر قصه‌گویی بر روی کودکان و نوجوانان یادآور شد: قصه‌گویی تاثیرات کوتاه و بلند مدت دارد، تاثیر لحظه ‌‌ای آن، این است که کودکان از آن لذت می‌برند و تاثیر بلند مدت آن، یادآوری ارزشهایی مانند دوستی، مهربانی و اتحاد است .

وی با اشاره به قصه هزار و یک شب ایرانی می افزاید: این قصه معروف را همه شنیده‌اند و باعث افتخار من است به کشوری سفر کرده‌ام که این قصه از آن‌جا نشات گرفته است .

لوپز تاکید دارد با رشد وسایل الکترونیکی و وابستگی نوجوانان به کامپیوتر، رقابت قصه‌گویان بیشتر شده و سعی می‌کنند اهمیت قصه ‌گویی را به اطرافیان خود نشان بدهند .

قصه گوی کانادایی: صلح را می توان با قصه گویی گسترش داد

استاد دانشگاه مونترال کانادا قصه گویی را از ابزاری عنوان می کند که با آن می توان صلح و دوستی را به عنوان مفاهیم بلند در جوامع گسترش داده و ارزشهای انسانی را تعالی بخشید.

تورنه جوزفه ژوژو همچنین از قصه گویی به عنوان یک فن یاد می کند و می افزاید: با این فن می توان بسیاری از مفاهیم انسانی و معنوی را به دیگر افراد از جمله کودکان به راحتی و به صورت غیرمستقیم منتقل کرد.

این قصه‌گوی کانادایی با اشاره به پیامهای گوناگون داستان در ادبیات جهان می گوید: دوست داشتن، شجاعت، همکاری و زندگی مسالمت آمیز مفاهیم با ارزشی هستند که می توانند پیام قصه در زبانهای مختلف باشند.

وی با تاکید بر اینکه بیان قصه به مخاطب زمان و مکان نمی شناسد، ادامه می دهد: فضاهای مختلف از جمله پارکها، مدارس، تئاترها، موزه‌ها، رادیو، تلویزیون، جشنها و حتی مراکز روان پزشکی، زندان و بیمارستانها می توانند مکان مناسبی برای قصه گویی باشند.

این استاد دانشگاه بر اهمیت داشتن تحصیلات آکادمیک برای یک قصه گو اشاره کرده و می گوید: یک قصه‌ گو باید از تحصیلات در راستای اجزای بهتر قصه‌ها بهره ببرد و خود را در یک سطح نگه ندارد و از علوم مختلف برای بیان بهتر قصه استفاده کند.