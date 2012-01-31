هجمه های فرهنگی و اقدامات تروریستی تاثیری در وحدت مردم ندارد

مولوی عبدالستار حسین زهی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: وحدتی که در این استان حاکم است در هیچ کشوری وجود ندارد و همین اتحاد الگوی شایسته ای برای سایر ملل اسلامی و در نتیجه برپایی قیام های مردمی در کشورهای منطقه علیه حکام آنها شده است.

وی گفت: دشمنان نظام قصد دارند با ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی این وحدت را از بین ببرند اما سخت در اشتباه هستند زیرا این وحدت روز به روز مستحکم تر می شود.

وی افزود: متاسفانه گروهک های تروریستی مانند گروه جند الشیطان با حمایت استکبار و به بهانه دفاع از اهل سنت و بلوچ دست به اقدامات تروریستی علیه مردم شیعه و سنی سیستان و بلوچستان زد بطوریکه دهها نفر از مردم بی گناه این منطقه به خاک و خون کشیده شدند.

امام جمعه مسجد حنفی اهل سنت خاش بیان داشت: این قبیل اقدامات تروریستی و ضد انسانی هیچ ارتباطی به اهل سنت ندارد و گروهک های تروریست که جزو منافقین و نوکران استکبار هستند و علیه انقلاب، نظام، کشور و مردم دست به اقدامات جنایتکارانه می زنند هیچ جایگاهی در بین مردم این استان ندارند.

وی گفت: خوشبختانه با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران دین اسلام جان تازه ای گرفت و شیعه و سنی در سایه حکومت اسلامی زندگی مسالمت آمیزی دارند و دوشادوش یکدیگر برای سربلندی و اقتدار ایران تلاش می کنند.

وی با اشاره به وظایف مسئولان نظام افزود: مسئولین باید بیش از پیش حسن نیت خود را به مردم نشان داده و مردم نیز از دسیسه های دشمنان اسلام در بیرون از مرزها آگاه باشند.

مولوی حسین زهی اظهار داشت: علما و اندیشمندان وظیفه دارند مردم را از توطئه ها و ترفندهای دشمنان آگاه سازند.