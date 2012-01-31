ایرانیها خادمان تراز اول قصه گویی/ قرآن حاوی قصه های ارزشمند

به گزارش خبرنگار مهر، سید صادق رضایی یکشنبه شب در آیین پایان پانزدهمین جشنواره قصه گویی در ارومیه با بیان اینکه ایران مهد فرهنگ و قصه و قصه گویی در دنیاست افزود: ایرانیان از دیرباز به بهانه های مختلف و در مناسبتهای گوناگون قصه گویی را در زمره فعالیتهای خود قرار داده اند .

وی با اشاره به جایگاه و اهمیت قصه و قصه گویی در کتاب آسمانی قرآن کریم اظهارداشت: قرآن کریم مملو از داستانهای عبرت آموز و حکیمانه است و در این زمینه پژوهشگران علوم قرآنی تعداد داستانهای موجود در قرآن را بیش از 200 قصه عنوان کردند.

رضایی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را یکی از نهادهای فعال در امر قصه گویی در سطح دنیا دانست و بیان داشت: در فاصله بین دو جشنواره بین المللی قصه گویی چهاردهم تا پانزدهم دو هزار مربی کانون پرورش فکری 60 هزار قصه را با استفاده از شیوه ها و ابزارهای مختلف بیان کرده اند.

مدیر عامل کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به جایگاه نقل و نقالی به عنوان یکی از وجهه های اصلی قصه گویی در ایران، گفت: نقالان در زنده نگه داشتن ماهیت خود که تقویت باورهای این آب و خاک است، تلاش کنند.

کودکان و نوجوانان به عنوان آینده سازان جامعه نباید مورد غفلت واقع شوند

استاندار آذربایجان غربی نیز در پایان این جشنواره گفت: گلوگاه ساختن یک جامعه آباد، آزاد و فرهیخته کودکان و نوجوانان هستند که نباید مورد غفلت واقع شوند .

وحید جلال زاده از داستان و قصه گویی به عنوان یکی از بهترین ابزار برقراری روابط انسانی و اخلاقی در جامعه نام برد و گفت: کتاب انسان ساز قرآن نیز با استفاده از داستانهای مختلف مفاهیم بنیادی را به انسان می آموزد .

وی با مثبت ارزیابی کردن روند برگزاری جشنواره بین المللی قصه گویی در استان این جشنواره را یکی از اتفاقات مهم استان در سال جاری دانست.

استاندار آذربایجان غربی یادآورشد: امسال آذربایجان غربی میزبان بسیاری ازفعالیتهای مهم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی، هنری و ورزشی بود که این استان را به میزبانی شایسته برای برگزاری رویدادهای مهم و برنامه های مختلف تبدیل کرده است .

پانزدهمین جشنواره قصه گویی با معرفی 16 قصه گوی برتر داخلی و خارجی یکشنبه شب در ارومیه پس از سه روز فعالیت به کار خود پایان داد.