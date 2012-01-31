ایرانیها خادمان تراز اول قصه گویی/ قرآن حاوی قصه های ارزشمند

به گزارش خبرنگار مهر، سید صادق رضایی یکشنبه شب در آیین پایان پانزدهمین جشنواره قصه گویی در ارومیه با بیان اینکه ایران مهد فرهنگ و قصه و قصه گویی در دنیاست افزود: ایرانیان از دیرباز به بهانه های مختلف و در مناسبتهای گوناگون قصه گویی را در زمره فعالیتهای خود قرار داده اند.
وی با اشاره به جایگاه و اهمیت قصه و قصه گویی در کتاب آسمانی قرآن کریم اظهارداشت: قرآن کریم مملو از داستانهای عبرت آموز و حکیمانه است و در این زمینه پژوهشگران علوم قرآنی تعداد داستانهای موجود در قرآن را بیش از 200 قصه عنوان کردند.
رضایی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را یکی از نهادهای فعال در امر قصه گویی در سطح دنیا دانست و بیان داشت: در فاصله بین دو جشنواره بین المللی قصه گویی چهاردهم تا پانزدهم دو هزار مربی کانون پرورش فکری 60 هزار قصه را با استفاده از شیوه ها و ابزارهای مختلف بیان کرده اند.
مدیر عامل کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به جایگاه نقل و نقالی به عنوان یکی از وجهه های اصلی قصه گویی در ایران، گفت: نقالان در زنده نگه داشتن ماهیت خود که تقویت باورهای این آب و خاک است، تلاش کنند.
کودکان و نوجوانان به عنوان آینده سازان جامعه نباید مورد غفلت واقع شوند
استاندار آذربایجان غربی نیز در پایان این جشنواره گفت: گلوگاه ساختن یک جامعه آباد، آزاد و فرهیخته کودکان و نوجوانان هستند که نباید مورد غفلت واقع شوند.
وحید جلال زاده از داستان و قصه گویی به عنوان یکی از بهترین ابزار برقراری روابط انسانی و اخلاقی در جامعه نام برد و گفت: کتاب انسان ساز قرآن نیز با استفاده از داستانهای مختلف مفاهیم بنیادی را به انسان می آموزد.
وی با مثبت ارزیابی کردن روند برگزاری جشنواره بین المللی قصه گویی در استان این جشنواره را یکی از اتفاقات مهم استان در سال جاری دانست.
استاندار آذربایجان غربی یادآورشد: امسال آذربایجان غربی میزبان بسیاری ازفعالیتهای مهم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی، هنری و ورزشی بود که این استان را به میزبانی شایسته برای برگزاری رویدادهای مهم و برنامه های مختلف تبدیل کرده است.
پانزدهمین جشنواره قصه گویی با معرفی 16 قصه گوی برتر داخلی و خارجی یکشنبه شب در ارومیه پس از سه روز فعالیت به کار خود پایان داد.
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