منشور مقام معظم رهبری الگوی اخلاق انتخاباتی کاندیداها باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی حسین زاده روز دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی اشنویه با اشاره به ترفندهای شوم دشمنان نظام اسلامی برای ایجاد اختلال در روند برگزاری انتخابات، افزود: مردم با حضور پرشور در این صحنه سرنوشت ساز بار دیگر بدخواهان انقلاب اسلامی در جهان را مایوس می کنند.

وی با اعلام اینکه فرهنگ سازی در آگاهی مردم به این موضوع مهم باید در شورای فرهنگ عمومی برنامه ریزی و نهادینه شود، بیان داشت: هم اکنون تمهیدات لازم یک انتخابات سالم و قانونی در شهرستان اشنتویه فراهم شده است.

فرماندار اشنویه سخنان رهبری و توصیه ایشان به کاندیداها، مسئولان برگزاری انتخابات و مردم را راهگشای مسیر حرکت برای برگزاری انتخابات قانونمند و سالم دانست و خواستار توجه ویژه کاندیداهای نمایندگی در مجلس شورای اسلامی به منویات مقام معظم رهبری و رعایت اخلاق انتخاباتی شد.

وی با اشاره به اینکه مشروعیت نظام جمهوری اسلامی از اسلام و قرآن و مقبولیت آن از مردم است و افزود: حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای مهر تاییدی بر مقبولیت نظام بوده و با توجه به حساسیتها و تهدیدات اخیر دولتهای غربی حضور مردم پشتوانه امنیتی نظام نیز محسوب می شود.

حسین زاده با اشاره به اینکه هم اکنون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دوران گذر و تثبیت خود را طی می کند، گفت: توسعه و استمرار نظام در سایه پیروی از ولایت مطلقه فقیه، بصیرت و صبر و پایداری مردم در مقابل توطئه ها و تحریم ها است

وی تعمیق باورهای دینی و تقوای الهی در بین مردم به ویژه نسل جوان را از جمله راهکارهای بصیرت افزایی دانست و ادامه داد: مسئولان باید برنامه های فرهنگی و مذهبی را در این راستا اجرا کنند.