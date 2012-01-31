یک نفر از مجروحان حادثه تیراندازی ایرانشهر جان باخت

فریبرز راشدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ناصر ارمکان که صبح دوشنبه به وسیله دو راکب موتور سوار مورد سوء قصد قرار گرفته بود، در بیمارستان خاتم الانبیاء ایرانشهر جان باخت.

وی گفت: این مجروح از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود.

وی افزود: مجروح دیگر این حادثه در بیمارستان بستری و در حال مداوا است.

صبح دوشنبه دو نفر از پرسنل زندان ایرانشهر در حین حرکت به سمت محل کار در دو کیلومتری جاده ایرانشهر ـ زابلی مورد اصابت گلوله دو نفر موتورسیکلت سوار قرار گرفتند.

مسئولان علت این حادثه را اختلاف و خصومت شخصی عنوان کرده‌ اند.

پیگیری و بررسی نیروی انتظامی برای شناسایی عوامل این حادثه همچنان ادامه دارد.