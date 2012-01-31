صیانت از میراث فرهنگی قصه گویی؛ خواسته قصه گویان ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، قصه و قصه‌گویی عمری به درازای عمر کلام دارد، از زمانی که بشر توانست برای برقراری ارتباط با همنوع خود با کلام به بیان حوادث و رویدادها بپردازد قصه و قصه‌گویی شکل گرفت.

بر اساس مطالعات انجام شده قصه‌ گویی عاملی موثر در کشف معنای جهان و تعیین هویت خویش در سنین کودکی است که با توجه به اهمیت موضوع و ریشه های تاریخی این هنر، قصه گویان ایرانی خواستار صیانت از قصه گویی به عنوان یکی از میراثهای فرهنگی و معنوی ارزشمند ایران شدند.

الهام دارابی قصه‌ گوی تهرانی با تاکید بر صیانت از میراث فرهنگی به عنوان هنر و فن که دارای قابلیتهای متعدد تربیتی و آموزشی است گفت: همه هنرها از ارزش خاصی برخوردار بوده ولی وجه تمایز قصه‌گویی با همه هنرها در ارتباط گسترده و لحظه به لحظه با مخاطب است به طوری که اگر یک قصه را بارها به مخاطبان نقل کنی هر بار با توجه به فضا، محیط و بافت مخاطب، قصه تغییر می‌کند.

دارابی، ورود به دنیای کودک را برای زیباتر کردن آن، حق قصه‌ گو عنوان کرد و افزود: وقتی کودک لبخند می زند یعنی مجوز ورود به دنیای خود را صادر کرده که قصه گو باید مخاطب را به دنیای درون خود راه مداده تا در آن دنیا برای مخاطب از زندگی سخن بگوید.

وی با تاکید بر بازآفرینی قصه ها در قصه گویی، ادامه داد: قصه گویی نهایتی ندارد و پایان‌ناپذیر است، حد کمالی برای آن وجود ندارد و در این مسیر هم چنان می توان به پیشرفت و تنوع دست یافت.

دارابی با بیان اینکه در قصه زندگی جریان دارد و قصه گو این زندگی را روایت می کند، گفت: قصه باید وجود داشته باشد چون زندگی وجود دارد، زندگی بخشی از قصه است از آن جدا نیست، آدمها زندگی می‌کنند اما گاه آن را نمی‌بینند وظیفه قصه‌گو این است که زندگی را به یاد آدمها بیندازد و او را با زوایای مختلف زندگی که فراموش کرده‌اند، روبرو کند.

قصه گویی بهترین راه انتقال هویت ملی و فرهنگی



قصه ‌گوی بوشهری نیز این هنر را میراث فرهنگی ایرانیان دانست و افزود: قصه‌هایی که با موضوعات تاریخی و دینی بازگو می‌شود ضمن اینکه روح معنوی دارد، دارای هویت‌ فرهنگی، دینی و توحیدی است.

نرگس رومینا تاکید کرد: حکایتها نیز به ما پند داده و تجربیات زندگی گذشتگان را منتقل می کنند و حس نوع دوستی را در ما تقویت و در عین حال جالب و شادی آفرین هستند.

وی قصه‌گویی را یکی از راههای انتقال فرهنگ و هویت ملی به نسل بعد و نهادینه کردن آن اعلام کرد و اظهارداشت: کودکان به قصه‌ها توجه زیادی دارند، آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند، معنی و مفهوم آن را به خوبی درک و مهارت‌های اجتماعی خود را از طریق پیام‌های تربیتی کسب می‌کنند.

بهره گیری از روشهای علمی در قصه گویی ضروری است



قصه ‌گوی سلماسی هم دیگر هنرمند شرکت کننده در چشنواره بین المللی قصه گویی در ارومیه در خصوص اهمیت توچه به هنر قصه گویی گفت: قصه و قصه ‌گویی سرگذشت گذشتگان را با پیام و مفاهیم تربیتی برای نسل امروز وآینده القا کرده و یکی از ابزارهای تربیتی بسیار موثر در ارائه مفاهیم تربیتی و اسلامی بوده که به صورت غیرمستقیم بیان می‌شود.

ابراهیم چهره قانی، فرهنگ ‌سازی را لازمه ترویج قصه ‌گویی با همکاری همه سازمانهای فرهنگی و هنری دانست و افزود: روشهای علمی و اصولی قصه ‌گویی در اجرا و کیفیت این فن موثر بوده ولی مهم ‌ترین عامل انس گرفتن قصه ‌گو با قصه است.

وی نوع‌ دوستی، وفاداری، ایثار، محبت، مهربانی، شجاعت و گذشت را پیام قصه‌های ایرانی به مخاطبان عنوان کرد و بیان داشت: این قصه‌ ها با روحیه‌ های مخاطبان ایرانی سازگار و در پیشبرد اهداف تربیتی بسیار موثر هستند.



قصه برای آگاه کردن است نه خواب کردن

قصه ‌گوی همدانی نیز قصه و فعالیت قصه‌ گویی را مهم دانست و گفت: بر خلاف تصوری عامیانه که قصه را مناسب برای خواب کردن بچه‌ها می‌دانند باید بگویم طبق گفته‌ بزرگان، قصه و قصه‌گویی برای آگاه کردن است نه خواب کردن.



مریم نوشاد قباد ادامه داد: بچه‌ها قصه را دوست دارند وتاثیر کلام به عنوان ابزاری برای انتقال مفاهیم به مخاطب انکارناپذیر است، پس یک قصه‌ گو با انتخاب یک قصه مناسب تنها با استفاده از ابزار کلام آن‌چه را که می خواهد به مخاطب انتقال می دهد.

وی افزود: قصه باید کوتاه باشد و در صورت اگر طولانی بودن باید از جذابیتهای خاصی برخوردار باشد تا مخاطب در همزاد پنداری با شخصیتهای داستان موفق عمل کند.



برگزاری جشنواره قصه ‌گویی نقش عمده ‌ای در پیشرفت قصه‌گویی دارد

قصه‌گوی قزوینی قصه‌گویی را ‌یکی از فعالیتهای مهم کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان عنوان کرد و افزود: امروزه با وجود ورود ابزارهای قدرتمندی مانند رسانه‌ها و ماهواره ها، قصه‌ گویی جایگاه خود را حفظ کرده و همچنان تاثیرگذار است که مربیان کانون در این زمینه نقش مهمی دارند.

این راوی قصه برگزاری جشنواره های ملی و بین المللی قصه گویی را یکی از روشهای تاثیرگذار در پیشرفت قصه گویی اعلا کرد و گفت: مسئولان باید موضوع ‌گذاری در جشنواره راحذف و معیارهای ثابتی برای انتخاب قصه برتر تعیین کنند.

ضرورت بهره گیری مربیان قصه ‌گو از شیوه‌های جدید

مربی هنری کانون کردستان ضمن پاسداشت شیوه‌های سنتی قصه گویی خواستار توجه جدی قصه گویان به شیوه‌ های جدید بازگویی قصه ‌ها شد و افزود: قصه گویی گسستن از زمان بوده و قصه ما را به دنیایی می برد که ممکن است در واقعیت وجود نداشته باشد.

سنگین آبادی برگزاری جشنواره و دعوت از قصه‌ گویان بخش آزاد را باعث تداوم و ماندگاری سنت قصه‌ گویی دانست و اظهار داشت: برگزاری نشست ‌های تخصصی قصه‌گویی در جشنواره بین المللی پانزدهم، قصه‌گویان را برای سالهای آینده آماده‌ تر می‌کند.

این قصه‌ گو با بیان اینکه اهمیت دادن به قصه‌ گویی در راس برنامه های کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان قرار دارد، ادامه داد: ارج نهادن به قصه‌ گویان پیشکسوت، برپایی کارگاههای قصه‌گویی و نشستهای تخصصی در راستای نهادینه کردن فرهنگ قصه‌گویی ضروری است.

برگزاری کارگاهها و نشستهای تخصصی نکته بارز پانزدهمین جشنواره بین المللی قصه گویی



کارشناس امور فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزاری کارگاههای آموزش با موضوعات مختلف و نشست های تخصصی قصه گویی برای اولین بار در حاشیه جشنواره های بین المللی را از نکات بارز این جشنواره دانست.

قاسمی با اشاره به ارتقای سطح علمی مقالات ارسالی به دبیرخانه پانزدهمین جشنواره بین المللی قصه گویی نست به دوره های قبل، افزود: میزگردهای تخصصی با حضور اساتید دانشگاههای و کارشناسان ارشد حوزه کودک و نوجوان نیز برگزار شد که در ارتقای سطح علمی قصه گویان و مروجان قصه تاثیر بسزایی داشت.

وی بخش قصه گویی رادیویی، مروجین قصه گویی و پایان نامه دانشجویی را از بخشهای جدید جشنواره ین المللی قصه گویی دانست و بیان داشت: در این حوزه نیازمند کار بیشتری بوده و باید آسیب شناسیهای لازم انجام و نقاط ضعف و قوت تعیین شود.

پانزدهمین جشنواره قصه گویی با حضور قصه گویان سه قاره جهان از 6 تا 9 بهمن در ارومیه برگزار شد.