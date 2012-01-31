60 هزار میلیارد ریال تعهدات باقی مانده وزارتخانه های راه و نیرو

جواد محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تعهدات سه دور سفر هیئت دولت به استان مربوط به وزارتخانه های راه و نیرو است که تاکنون عملیاتی نشده اند، افزود: عمده دلیل پذیرش این تعهدات به دلیل پتانسیل و ظرفیتهای بالای استان و نیز عقب ماندگی آذربایجان غربی در این دو حوزه است.

وی ادامه داد: از این مبلغ 40 هزار میلیارد ریال تعهدات باقی مانده مربوط به حوزه وزارت نیرو و 20 هزار میلیارد ریال در بخش وزارت راه است.

محمودی مجموع کل تعهدات وزارت راه در سه دور سفر هئیت دولت به استان را 26 هزار و 300 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: تاکنون تنها 5 هزار و 474 میلیارد ریال از این تعهدات محقق شده است.

وی حجم تعهدات وزارت راه در دور اول سفر هیئت دولت را 4 و 400 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در حال حاضر دو هزار میلیارد و 300 میلیارد ریال اجرایی و دو هزار میلیارد ریال باقی مانده است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی، بزرگراه ارومیه - میاندوآب، بزرگراه سلماس - خوی - ایواوغلی، راه پیرانشهر به سردشت، راه نازلو به سرو و میانگذر شهید کلانتری ارومیه را از عمده تعهدات عمل نشده وزارت راه در دور اول سفر هیئت دولت به استان برشمرد.

محمودی همچنین میزان تعهدات دور دوم سفر هئیت دولت به استان را 12 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: از این تعهدات که شامل طرحهای کنارگذرشرقی ارومیه، محور اصلی محمدیار- پیرانشهر- تمرچین، بهسازی ارومیه - اشنویه و راه آهن مراغه - ارومیه است تنها دو هزار میلیارد ریال عملیاتی شد.

وی 9 هزار و 900 میلیارد ریال را حجم تعهدات دور سوم سفر هیئت دولت به استان اعلام و اضافه کرد: که از این تعهدات نیز تنها یک هزار و 174 میلیارد ریال معادل 20 درصد تحقق یافته است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی حجم کل تعهدات سه دور سفر هیئت دولت به استان را 14 هزار و 750 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: تاکنون سه هزار و 120 میلیارد تومان در استان عملیاتی شده است.

محمودی همچنین با اشاره به عملی نشدن تعهدات مصوبات هیئت دولت در دور سوم در زمینه تامین فایناس، فروش اوراق مشارکت و ارائه تسیهلات یادآورشد: در جریان دور سوم هیئت دولت 50 هزار میلیارد ریال در زمینه فروش اوراق مشارکت، تامین فایناس و ارائه تسهیلات را متعهد شده که هنوز عملیاتی نشده است.

وی یادآورشد: در مجموع سه دور سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی 651 مصوبه به تصویب رسیده است که 375 مصوبه عمرانی است.

به گفته معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی، در حال حاضر 94 درصد از مصوبات دور اول، 77 درصد مصوبات دور دوم و 48 درصد از مصوبات دور سوم اجرایی شده است.