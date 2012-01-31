اجرای طرح پیله وری موجب برقراری امنیت و ایجاد اشتغال شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا ریگی در جمع مرزنشینان و عشایر دهستان مورتان، پشاهنگ و هنگ اظهار داشت: حضور عشایر غیور در مرزها دشمنان را در انجام اقدامات خود ناکام کرده و ضریب امنیتی مرز را بالا می برد.
وی با اشاره به تاکید امام خمینی (ره) به نقش آفرینی عشایر در محافظت از انقلاب اسلامی، گفت: عشایر در مقابل تهاجمات دشمنانان قسم خورده انقلاب و نظام بسیار خوب عمل کرده اند.
وی با اشاره به اینکه مرزها فرصتی طلایی برای اجرای تجارت و بازرگانی قانونمند هستند، افزود: بین المللی شدن مرز پیشین در آینده ای نزدیک یکی از اهداف مهم دولت است.
فرماندار سرباز بیان داشت: بین المللی شدن مرز پیشین در راستای ایجاد اشتغال پایدار و تبادل کالا بین دو کشور ایران و پاکستان انجام می شود تا مردم این مناطق بتوانند با همزیستی مسالمت آمیز و برادری استعدادها و ظرفیت های مختلف یکدیگر را شناسایی کنند.
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