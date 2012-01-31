دوچرخه ‌سواران سیستان ‌و بلوچستان به مسابقات لیگ کوهستان اعزام شدند

غلامرضا محمد قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت ایام الله دهه فجر سومین دوره مسابقات لیگ دوچرخه سواری باشگاه های کشور در تهران برگزار می شود که تیم دوچرخه سواری سیستان و بلوچستان با آمادگی کامل در این مسابقات حضور می یابد.
وی گفت: این دوره از مسابقات در دو رشته کراس کانتری و دانهیل ویژه جوانان و بزرگسالان برگزار می شود.
وی افزود: نصیر موسی زاده، امین نوری، عبدالباسط گمشادزهی، حسین کیخایی، عقیل عباسی و امیر سارانی در بخش بزرگسالان و مهیار نهتانی و امین الله نارویی در بخش جوانان از سیستان و بلوچستان در این مسابقات رکاب می زنند.
سرپرست هیئت دوچرخه سواری سیستان و بلوچستان بیان داشت: تیم سیستان و بلوچستان با مربیگری مهدی کوچک زایی برای حضور در این مسابقات که روزهای 12 و 13 بهمن ماه جاری برگزار می شود به تهران اعزام شد.
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