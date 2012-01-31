به گزارش خبرنگارمهر، نخستین همایش بین المللی جوانان و بیداری اسلامی دوشنبه شب با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد.

در این همایش جوانان انقلابی از کشورهای سودان، یمن، ترکیه، سنگال، آذربایجان و تاجیکستان سخنرانی کردند.

همچنین گزارش های کمیسیون های شش گانه همایش توسط نمایندگان این کمیسیونها قرائت شد.

بنابراین گزارش، در مراسم اختتامیه این همایش، همسر شهید مصطفی احمدی روشن نیز حضور یافت و طی سخنانی تصریح کرد: به طور قطع جوانان مسلمان ،انتقام ترور شهید احمدی روشن را با سرنگونی وابستگان غرب منطقه خواهند گرفت.

همچنین درحاشیه همایش بین المللی جوانان و بیداری اسلامی تجمعی اعتراض آمیز را برگزار کردند.

شرکت کنندگان این همایش در این تجمع تصاویری از رهبر معظم انقلاب را به همراه داشتند و با شعارهای الموت آمریکا، الموت اسرائیل انزجار خود را از سیاست های آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

این جوانان همچنین با شعار الله اکبر خامنه ای رهبر پرچم رژیم صهیونیستی را زیر پا له کردند.

در همایش جوانان و بیداری اسلامی که از روز یکشنبه در تهران آغاز بکار کرده بود، حدود صدها جوان از 73 کشور جهان شرکت داشتند.