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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۳۶

به مناسبت دهه فجر/

27 پروژه آبفای خوزستان به بهره برداری می رسد

27 پروژه آبفای خوزستان به بهره برداری می رسد

اهواز - خبرگزاری مهر: 27 پروژه آب و فاضلاب شهری استان در بخشهای آبرسانی، اصلاح شبکه آب و توسعه شبکه های فاضلاب در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجرای این پروژه ها در مجموع 225 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، استانی و منابع داخلی شرکت آب و فاضلاب سرمایه گذاری شده است.

از مجموع پروژه های مذکور 17 پروژه در خصوص تامین آب با اعتباری افزون بر 146 میلیارد ریال و 10 پروژه مرتبط با اجرای طرحهای فاضلاب با هزینه ای بیش از 79 میلیارد ریال در دهه مبارک فجر امسال به بهره برداری می رسند.

این پروژه ها با هدف ساماندهی در بخش آب و فاضلاب به بهره برداری می رسد.

پروژه هایی که قرار است در دهه فجر در بخش آبفای استان افتتاح شود مربوط به شهرهای آبادان، خرمشهر، دزفول، شوشتر، مسجدسلیمان، بهبهان، شوش، لالی، شادگان، باغملک، امیدیه، هویزه، سالند، مینوشهر و جایزان است.

شرکت آب و فاضلاب خوزستان بیش از 470 هزار مشترک را تحت پوشش خدمات خود دارد.
 
 
کد مطلب 1521392

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