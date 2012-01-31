جشنواره منطقه ای شعر "نخل و کارون" در شوشتر برگزار می شود

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شوشتر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فراخوان این همایش منطقه ای در حال توزیع بین شهرهای استانهای زاگرس نشین است.

حجت الاسلام علی فدیعمی تصریح کرد: شاعران می توانند در بخشهای آزاد، ایثار و شهادت و نقش عفاف و حجاب در طول دوران دفاع مقدس و در قالبهای آزاد و کلاسیک آثار خود را (حداقل سه اثر) با ذکر مشخصات فردی، توضیح سوابق ادبی خود به همراه یک قطعه عکس 4*3 و سی دی آثار ارسالی به نشانی دبیرخانه چهارمین همایش شعر نخل و کارون واقع در شوشتر،کمیته سوخت، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال کنند.



وی مهلت ارسال اثر را به دبیرخانه جشنواره مذکور را 15 اسفند ماه سال جاری دانست و اظهار کرد: این جشنواره با هدف ایجاد بستر مناسب برای رشد و بالندگی شعر انقلابی بنا نهاده شده و تداوم بخشیدن به آن وظیفه ای است که باید به خوبی به انجام برسد.



دبیر شورای فرهنگ عمومی شوشتر عنوان کرد: برگزاری جشنواره شعر منطقه ای "نخل و کارون" در این وسعت و گستره می تواند در ارتقای سطح شعر متعهد و انقلابی در استان و منطقه تاثیر گذار شود.

فدیعمی، هدف از برگزاری این جشنواره را حفظ ارزشهای هشت سال دفاع مقدس، زنده نگه داشتن یاد و خاطره همه شهدا به ویژه شهدای سرفراز دوران دفاع مقدس و ارج نهادن به موضوعاتی چون مقاومت، ایثار و شهادت و ترویج بیش از پیش فرهنگ عفاف و حجاب با زبان هنر شعر دانست و از اهتمام ویژه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شوشتر برای برگزاری هر چه با شکوه تر این رویداد فرهنگی و هنری خبر داد.



وی تصریح کرد: به منظور تشویق و ترغیب شاعران شرکت کننده به ویژه جوانان فعال در این عرصه در اختتامیه چهارمین جشنواره منطقه ای شعر نخل و کارون به همه شرکت کنندگان لوح تقدیر جشنواره و به برگزیدگان نهایی تندیس جشنواره،لوح تقدیر و جوایز نفیسی به رسم یاد بود اهدا خواهد شد.



از برنامه های جانبی این جشنواره می توان به برپایی نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی و در صورت فراهم شدن مقدمات کار، برگزاری نشست تخصصی با رویکردی به شعر دفاع مقدس اشاره کرد.