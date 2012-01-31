وزیر بهداشت از پروژه های دانشگاه علوم پزشکی البرز بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صبح سه شنبه از پروژه و دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی استان البرز بازدید کرد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ساعت هفت و نیم صبح بازدید خود را نخست از ستاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت و درمانی استان البرز آغاز کرد.

محمد حسن ناصری رئیس دانشگاه علوم پزشکی و ناصر رجبی معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز و جمعی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان، وزیر بهداشت را در این بازدیدها همراهی کردند.

دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمد حسن ناصری رئیس دانشگاه علوم پزشکی در سالن فارابی دانشگاه علوم پزشکی سخنرانی کردند.

بازدید از محل غذا و دارو، پت اسکن، بیمارستان شهید باهنر از جمله افتتاح درمانگاه، افتتاح اتوبوس آمبولانس، بخش جراحی، بخش روانپزشکی و کلنگ زنی آمفی تئاتر از برنامه ها بود.

همچنین وزیر بهداشت از زمین پردیس دانشگاه و محل احداث بیمارستان سیدالشهداء، دانشکده پزشکی و بیمارستان شهید رجایی و دانشکده پیراپزشکی این دانشگاه بازید کرد.