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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۴۲

در دهه فجر/

30 پروژه در شوش به بهره برداری می رسد

30 پروژه در شوش به بهره برداری می رسد

شوش - خبرگزاری مهر: فرماندار شوش گفت: همزمان با دهه فجر 30 پروژه عمرانی، خدماتی و اشتغالزایی با اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال در شهرستان شوش به بهره برداری می رسد.

عبدالرضا سعیدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همزمان با فرارسیدن سی و سومین سالگرد انقلاب اسلامی ایران بالغ بر 30 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال در زمینه راه سازی، آموزش، صنعتی، عمران شهری، اشتغالزایی، کشاورزی و... در شهرستان شوش به بهره برداری می رسد.

وی گفت: این پروژه ها زمینه اشتغال 300 نفر را به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم می سازد.

فرماندار شوش اظهار کرد: در روز دوازدهم بهمن ماه و اولین روز از دهه مبارک فجر، زنگ انقلاب در تمام مدارس همزمان با لحظه تاریخی ورود امام خمینی(ره) به میهن اسلامی نواخته خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین علاوه بر این مراسم تجدید بیعت مسئولین دستگاه های اجرایی با آرمانهای مقدس نظام جمهوری اسلامی و مقام عظمای ولایت دیداری با امام جمعه خواهیم داشت.

سعیدی نیا تصریح کرد: در دومین روز از دهه فجر که به نام انقلاب اسلامی، ایمان، جهاد و شهادت نامگذاری شده به منظور ارج نهادن به مقام شامخ شهدا همزمان با سراسر کشور، مراسم میهمانی لاله ها در گلزار شهدای شوش برگزار می شود.

فرماندار شوش عنوان کرد: علاوه بر بهره برداری از پروژه های عمرانی بیش از 300 برنامه مختلف ازجمله فرهنگی، ورزشی، قرآنی، نمایشی، برگزاری نمایشگاه های هنرهای دستی و تجسمی و عرضه کالا و دیدار با خانواده شهدا در این شهرستان انجام خواهد شد.
کد مطلب 1521395

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