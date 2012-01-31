درویش، تبریزی، میرکریمی، بهمنی و موسائیان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر مراسم اختتامیه نخستین جشنواره هنری ایران 1404 شامگاه دوشنبه دهم بهمن ماه در تالار اندیشه حوزه هنری با تجلیل از سیدرضا میرکریمی، کمال تبریزی، احمدرضا درویش، حبیب‌الله بهمنی و وحید موسائیان برگزار شد.

در ابتدای این مراسم مرتضی گودرزی دیباج؛ دبیر کل جشنواره 1404 و هنرمند نقاش گفت: جشنواره ایران 1404 گامی برای تحقق سند چشم‌انداز است.



وی افزود: جشنواره هنری ایران 1404 ستاره‌ای درخشان بر پیشانی جمهوری اسلامی است، با توجه به تحولات اخیر جهان و منطقه افق جدیدی پیش روی انقلاب اسلامی و انسان قرار گرفته است. بدون داشتن چشم‌اندازی روشن و هوشمندانه نمی‌توان در این فضا به اهداف انقلاب اسلامی دست یافت.



وی ادامه داد: همین آینده‌نگری باعث ترسیم سند چشم‌انداز 20 ساله شده‌است که به تائید مقام معظم رهبری رسیده و در اختیار تمام دستگاه‌ها قرار گرفته است، سند چشم‌انداز چراغ راه ما است و افق ایران اسلامی در سال 1404 را طراحی می‌کند و در همه تصمیم‌ها و سنجش‌هایمان باید به آن توجه کنیم.



دبیر کل ایبن جشنواره در پایان گفت: برای داشتن کشوری آزاد، مستقل، دین‌مدار و امن سند چشم‌انداز مهمترین شاخص تصمیم‌گیری است. برگزاری جشنواره هنری ایران 1404 تلاشی است برای تبیین این سند و تعریف جایگاه آن است. امیدواریم در دوره‌های بعدی جشنواره شاهد رشد و شکوفایی آثار فاخر باشیم.



تقدیر از فیلمسازان برگزیده

در آیین اختتامیه نخستین جشنواره هنری ایران 1404 و در بخش سینما از کارگردان‌های فیلم‌های سینمایی "خیلی دور، خیلی نزدیک"، “فرش باد”، “کیمیا”، “سیب وسلما” و “گلچهره” تقدیر شد. محسن مومنی‌شریف؛ رئیس حوزه هنری، سهیل جهان بیگلری؛ مدیر عامل سازمان توسعه سینمایی سوره و دبیر بخش سینمای جشنواره، رضا مهدوی؛ مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری، شاهین فرهت؛ موسیقیدان و امیر خوراکیان؛ رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای اهدای جایزه برگزیدگان بخش موسیقی، معماری و سینمای جشنواره روی سن رفتند.

رسالت بوذری مجری این مراسم از سیدرضا میرکریمی کارگردان فیلم سینمایی “خیلی دور، خیلی نزدیک”، کمال تبریزی سازنده فیلم سینمایی “فرش باد”، حبیب‌الله بهمنی کارگردان فیلم سینمایی “سیب و سلما”، وحید موسائیان سازنده فیلم سینمایی “گلچهره” و احمدرضا درویش کارگردان فیلم سینمایی “کیمیا” به‌عنوان برگزیدگان بخش سینما خواست روی سن بروند و تندیس جشنواره و جایزه نقدی را دریافت کنند.

با اهدای لوح و جایزه نقدی به رضا میرکریمی، احمدرضا درویش، وحید موسائیان، حبیب‌الله بهمنی و کمال تبریزی بخش بعدی مراسم شروع شد. در این قسمت از برنامه احمدرضا درویش در سخنانی کوتاه گفت: این مراسم باشکوه برای تجلیل از سینمای ایران برپا شده است و من اینجا یاد خسرو شکیبایی عزیز را زنده نگه می‌دارم. سینمایی که موجب عزت و غرور ملت ایران است. امروز پژواک نام ایران با سینمای ایران در آمیخته است.

درویش در ادامه به حاشیه‌ها و اختلافات اخیر در خانواده سینما اشاره کرد و گفت: در روزهایی که سرزمین مادری ما در معرض تندبادهاست، متاسفانه گذشته سینمای انقلاب اسلامی به سی‌سال سینمای ننگین، خانه سینماگران به لجن‌زار، اهالی آن به گندم‌نمایان جوفروش و شرافتشان با صفت فحشا توصیف شده‌است.

کارگردان فیلم "کیمیا" با ذکر این جمله که "ما سیاست را به اهل آن وانهاده‌ایم، گرچه آنچه بر ما و حریم ما می‌رود رویکردی سیاسی است که دود آن به چشم مردم و دلسوزان نظام می‌رود" بیان کرد: ما با کسانی پیمان بسته‌ایم که خونشان بر تابلوی فرهنگ این سرزمین ماندگار و نامشان بر صفحات زرین هنر این کشور جاودان است. ما نفرت‌پراکنی را غفلت و انحراف از آرمان‌های آن پیرسفر کرده می‌دانیم که گفت: " نگذارید انقلابتان به دست ناهلان و نامحرمان بیافتد"

اهدا جوایز به برگزیدگان

در بخش فیلم کوتاه سید مرتضی سبزه قبا برای فیلم “برای او” تندیس جشنواره را دریافت کرد، تندیس جشنواره به سیدمحمدرضا خردمندان برای فیلم مستند “روایت نحل” و منوچهر مشیری برای مستند “جغرافیای عشق” اهدا شد.

همچنین در بخش تجسمی این جشنواره خدیجه میرسالاری، آذر امیدی، علی پتگر، طهمورث بهادرانی، فردین صلدق ایوبی، محمدرضا فراهانی، علیرضا بیت اللهی، مریم آزاد، مهسا بهفر، سعید صادقی، ناصر مقدم، پروانعه پارس و چندین نفر دیگر تقدیر شدند.

در بخش موسیقی سید اسحاق صادقی، نسترن ابواللحسن زاده، فرید صدیقی، سید مهبد نبوی تهرانی، شهاب متقی‌فر، علیرضا سپهوند، کاوه کامجو، حمید خندان و رضا میرکریمیان جوایزی گرفتند.

در بخش معماری جشنواره ایران 1404 نیز جوایز به دکتر محسن فیضی، دکتر مهدی خاکزند، محمدرضا حائری، بهزاد وثیق و زکیه السادات طباطبائی لطفی اهدا شد.