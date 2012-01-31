عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه:

- روزنامه سوئیسی "نویه زوریخ سایتونگ": غرب، عربستان سعودی را سنگری در برابر ایران و شریک استراتژیک برای خود می داند و این در حالی است که مردم کشورهای عربی در حال قیام هستند و این کشور هم وضعیت چندان مناسبی ندارد.

- باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین برای حمله به پاکستان از سوی سازمان سیا اعتراف کرد.

- بی اعتنایی ترکیه به تحریم نفتی ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا

- تعدادی از رؤسای سازمانهای بین‌المللی فعال در زمینه حقوق بشر، در تاریخ دهم بهمن ماه در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان با غضنفر رکن آبادی سفیر کشورمان ملاقات کردند.

- نشست شورای امنیت سازمان ملل برای صدور قطعنامه ای جدید در مورد سوریه امروز (سه شنبه) برگزار می شود.

- افراطیون و گروههای دست راستی همچنان دغدغه اشغالگران صهیونیست

- هاآرتض از سفر اسماعیل هنیه به تهران خبر داد



اتحادیه اروپا:

- نشست رهبران اتحادیه‌ اروپا در مورد مشکلات مالی و اصلاح بودجه کشورهای عضو، روز دوشنبه در بروکسل، پایتخت بلژیک، برگزار شد و همه کشورهای عضو به استثنای بریتانیا و جمهوری چک در مورد امضای توافقنامه ای برای پایان بخشیدن به بحران بدهی های این اتحادیه و کاهش مخارج در منطقه مالی یورو به تفاهم رسیدند



روسیه و جمهوری های سابق:

- روسای جمهوری آمریکا و گرجستان در مورد احتمال توافقی در زمینه تجارت آزاد و همچنین همکاری های امنیتی با یکدیگر تبادل نظر کردند.



- روسیه: مقام های سوریه با گفتگوها موافقت کرده اند اما مخالفان آن را رد کرده اند

سازمان های بین المللی:

سازمان ملل متحد اعلام کرد در صورتی که راه‌های جدیدی برای توسعه منابع طبیعی و اصلاح کل طرح‌های اقتصادی پیدا نشود، سه میلیارد نفر در دنیا در 30 سال آینده در فقر زندگی خواهند کرد.