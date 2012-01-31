هیاهو در تهران و سکوت در کاشان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم مسابقات والیبال لیگ برتر در دور رفت به نوبه خود جزو هفته‎های خاص این رقابت‏ها بود که در آن از مجموع هفت بازی برگزار شده، چهار دیدار تا گیم پنجم دنبال شد و در نهایت هم با شکست میزبانان به پایان رسید و در کل از میان تیم‌های میزبان تنها دو تیم موفق به بدرقه حریفان خود پس از شکست دادن آنها شدند.

حالا نوبت به تکرار دوباره دیدارهای این هفته در مرحله برگشت رسیده است. جایی که در آن دو تیمی که در دیدارهای هفته اخیر از نظر چگونگی عملکرد و نتیجه گیری نقطه مقابل یکدیگر بودند، رودرروی هم قرار می‌گیرند و یک دیدار در اوج هیاهو برگزار خواهد شد و یک دیدار در سکوت محض!

نوزدهمین هفته از مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به طور همزمان در تهران و شهرستان‌ها برگزار می‌شود. در تنها دیدار برگزار شده در خانه والیبال تهران پیکان و گیتی پسند برابر هم صف‌آرایی می‌کنند. دو تیمی که یکی به خاطر پیشینه و دیگر به خاطر مهره‌هایش همیشه برگزار کننده دیدارهای مهمی هستند.

پیکان به خاطر مسائل مالی و فرار از خطر انحلال امسال را متفاوت از همیشه و با ترکیبی نه چندان مطرح آغاز کرد اما چگونگی عملکرد این تیم و موقعیتی که در صدرجدول دارد نشان داد که همچنان خطرناک برای هر تیمی است حتی گیتی پسند که حضور در لیگ برتر را با مهره‎های سرشناسی آغازکرد اما باوجود تغییراتی که در کادر فنی خود ایجاد کرده هنوز به نتایج دلخواهش نرسیده است حتی حالا که "سیچلو" را در اختیار دارد. در هر صورت و به دور از رقم خوردن هرنتیجه‎ای این دیدار جذابیت و هیاهوی زیادی خواهد داشت.

برخلاف خانه والیبال تهران، سالن تختی کاشان در این هفته میزبان دیداری است که در سکوت محض برگزار خواهد شد. این سکوت به خاطر حکمی است که کمیته انضباطی مبنی بر برگزاری بازی بدون تماشاگر برای کاشانی‎ها صادر کرده است. بازی بدون تماشاگر باریج اسانس برابر بازیکنان آلومینیوم المهدی برگزار می‏شود که در دور رفت مغلوب شده بودند.

کرمان و سایپا هم یکی دیگر از دیدارهای این هفته از رقابت‏های والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور را برگزار می‏کنند. دو تیمی که هفته‎ای کاملا متفاوت را پشت سرگذاشتند و از نظر عملکرد و نتیجه گیری نقطه مقابل هم بودند. سایپا پس از هفته‏ها متحمل دومین شکست شد و از صدر جدول یک پله سقوط کرد و در مقابل کرمانی‎ها پس از مدت‏ها صاحب دومین پیروزی شدند و از قعر جدول یک رده صعود کردند. حالا دو تیم با انگیزه‏های متفاوت باید رودرروی هم قرار گیرند.

شهرداری تبریز که هفته گذشته شکست سنگینی را در ارومیه متحمل شد این هفته میزبان تیمی است که هفته گذشته دست به کار بزرگی زد و سایپا صدرنشین را شکست داد و به صدرنشینی پیکان هم کمک کرد. هاوش گنبد و مشهدالرضا هم که دیدارهای اخیرشان را با شکست تمام کردند این هفته میزبان شهرداری ارومیه و مناطق نفت خیزجنوب هستند. البته مشهدی ها از دیدار دور رفت خود خاطره‎ای خوب دارند برخلاف گنبدی‌ها!

کاله دیگر میزبان این هفته از مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور است. آملی‎‏ها این شانس را دارند که از دیدار این هفته خود به امتیاز کامل دست یابند، مانند دیدار دور رفت.

- برنامه هفته نوزدهم (ششم مرحله برگشت) مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور و جدول رده‏بندی تیم‏های شرکت کننده در این رقابت‎ها به شرح زیر است:

* پیکان تهران - گیتی پسند اصفهان (ساعت 17 - خانه والیبال)

* شهرداری تبریز - نوین کشاورز (ساعت 17- سالن شهید اقدمی تبریز)

* مشهدالرضا - مناطق نفت خیز جنوب (ساعت 17 - سالن تختی مشهد)

* باریج اسانس کاشان - آلومینیوم المهدی بندرعباس (ساعت 17 - سالن تختی کاشان)

* کاله آمل - پیشگامان کویر یزد (ساعت 17- سالن پیامبر اعظم (ص) آمل)

* کرمان - سایپای البرز (ساعت 17 - سالن تربیت کرمان)

* هاوش گنبد - شهرداری ارومیه (ساعت 17 - سالن المپیک گنبد)

جدول رده‎بندی:

1- پیکان، 14 برد، 3 باخت، 43 امتیاز

2- سایپای البرز، 15 برد، 2 باخت، 41 امتیاز

3- کاله آمل، 14 برد، 3 باخت، 40 امتیاز

4- شهرداری ارومیه، 11 برد، 6 باخت، 37 امتیاز

5- هاوش گنبد، 10 برد، 7 باخت، 32 امتیاز

6- گیتی پسند، 11 برد، 6 باخت، 31 امتیاز

7- پیشگامان کویر یزد، 11 برد، 6 باخت، 31 امتیاز

8- شهرداری تبریز، 7 برد، 10 باخت، 23 امتیاز

9- باریج اسانس کاشان، 8 برد، 9 باخت، 20 امتیاز

10- نوین کشاورز، 6 برد، 11 باخت، 18 امتیاز

11- مشهدالرضا، 5 برد، 12 باخت، 14 امتیاز

12- آلومینیوم المهدی بندرعباس، 4 برد، 13 باخت، 13 امتیاز

13- کرمان، 2 برد، 15 باخت، 7 امتیاز

14- مناطق نفت خیز جنوب، یک برد، 16 باخت، 6 امتیاز