انقلاب اسلامی به ملت ایران هویت تازه داد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مومنی‌شریف؛ رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی یکی از سخنرانان مراسم اختتامیه جشنواره ایران 1404 بود که سخنانش را با شعری از شاعر تونسی شروع کرد: این روزها مردم شمال آفریقا در شعارهایشان استنادی به شعر شاعری دارند که حدود هشتاد سال پیش رخ از این جهان بسته است. ابوالقاسم شابی شاعر جوان تونسی که برای مردم کشور خود زندگی در تحت لوای استعمارگران را نمی‌پسندید، آینده‌ای عزتمند را برای آنان ترسیم می‌کرد. او در یکی از اشعارش می‌گوید "اگر ملتی روزی اراده حیات و زندگی کند، حتماً سرنوشت با او همراه خواهد بود. زیرا این سنت الهی است."

وی افزود: ملت ایران این مهم را تجربه کرد. ملت ایران، ملتی که در روزگار نه‌چندان دور از نظر تاریخ، پایه‌گذار فرهنگ وتمدن اسلامی بود و در گسترش اسلام بیش از دیگران نقش داشت، در دویست سال سیطره و تحقیر استعمار کارش به جایی رسید که روزی نخست وزیر وابسته آن در برابر نمایندگان مجلس گفت: ملت ایران نمی‌تواند لولهنگ بسازد چه برسد به اداره صنعت نفت!

وی ادامه داد: اما به برکت انقلاب اسلامی، آن ملت، هویت دیگری یافت که امروز دنیا او را با آن می‌شناسند. ملتی سرافراز، مؤمن و باهوش و شکست‌ناپذیر که به آن چه که اراده کند، حتماً می‌رسد. طبعاً در برابر اراده این ملت، افق 1404 رؤیایی و دست نیافتنی نیست، بلکه اگر شرایط فراهم شود، ان شاءالله به بالاتر و فراتر از آن خواهد رسید.

مومنی شریف خاطرنشان کرد: اما نکته دوم، آنانی که با ادبیات و هنر سرکار داشته باشند، می دانند که در روزگاران نه چندان دور، از وظایف هنرمندان و ادیبان، ترسیم آینده مطلوب برای ملتشان بود. زیرا این گونه هنرمندان که غالباً به صفت حکمت و اصلاح نیز آراسته بودند، به علت ارتفاع دیدشان و روحیه کمال جویی و آرمانخواهانه، نسبت به وضع موجود انتقاد داشتند و افق‌های به مراتب بالاتری را نسبت به مدیران و سیاستمداران می‌دیدند که معمولاً دغدغه پاسخگویی به امروزشان را داشتند و دارند. لذا گویی ترسیم چشم‌انداز از وظایف ذاتی آنان بود. مخصوصاً غربی‌ها از این رهگذر به موفقیت‌های بزرگی دست یافتند.

وی بیان کرد: امروز شرایط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و حاکمیت دولت‌ها سبب شده که ناخواسته، نوعی تقسیم وظیفه عملاً اتفاق بیفتد، که وظیفه برنامه‌نویسی و بودجه‌ریزی و تولید محتوا و سندهای راهبردی کار دولت‌ها باشد و از این سو، هنرمندان به نقد شرایط موجود قانع باشند و در واقع به یک نقد انفعالی که در زبان عمومی به آن غر زدن می‌گوییم، روی بیاورند.

مومنی شریف جامعه هنری را جامعه ای نق زن از دیدگاه مردم عادی دانست و گفت: در نتیجه از آنجایی که زبان هنر و ادب زبانی موثر، عمومی و فطری است، آنچه که هنرمندان تولید می کنند، مخاطب عمومی دارد. هنرمندان و مردم در حالی طرف صحبت همدیگر هستند که خود را در موقعیتی غیر اثر گذار و یا دست بالا منتقد و سرعت‌گیر و نق زن می بینند.

وی اذعان داشت: ادامه این روند چه نتیجه‌ ای در بر دارد؟ ادامه این روند منجر به ایجاد نارضایتی در طرفین ماجرا و ایجاد نا امیدی در مردم و بدنه جامعه است. بدنه ای که اجزای آن را اقشاری از جامعه تشکیل می‌دهند که برنامه‌نویسان و بودجه‌ریزان و چشم انداز نویسان، مبنای کارشان را روی همت و تلاش و فعالیت آن قرار داده اند.

رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: احساس بی‌اثر بودن در طراحی و اجرا و بعد، احساس دیده نشدن و بی‌اعتنایی، در جامعه نخبه و هنری ما تولید ناامیدی و یاس می‌کند. یاسی که نقطه مقابل امید است و امیدی که لازمه و سرچشمه تحقق هر چشم‌اندازی است.

وی بیان کرد: برای ۲۰ سال بعد کشور، سندی آرمانخواهانه و متکی‌بر واقعیات و توانایی‌های نیروی انسانی و ملی و فنی و اقتصادی نگاشته شده است. چه کسانی و در چه فضایی می‌توانند این افق ترسیم شده را مدل‌سازی کنند و به زبان عموم بیان کنند، طوری که تا حد ممکن، تصویر و تصوری یک دست و مشترک در ذهن نسل امروز شکل بگیرد؟ طبعا، آن کسان هنرمندان هستند که با قدرت خلق و تجسیم و تصویر خود، دنیای آینده را برای امروزیان دیدنی می‌کنند و آن فضا هم فضای ادبیات و هنر است. ادبیات و هنری که زبان جان مردم است و با آنان به زبان روحشان حرف می‌زند و آنچه می‌خواهد، بر دلشان می‌نشاند.

وی خواستار نقد منصفانه از سوی هنرمندان شد و گفت: اگر پرسیده شود در این تعریف، وظیفه رصد و نقد و اصلاحگری هنرمند چه می‌شود؟ پاسخ این است که در این تعریف، اتفاقا نقد هنرمندان مبنا می یابد و افقش مشخص است و نه تنها موجب یاس و ناامیدی نمی‌شود، راه صلاح و اصلاح را هموار می‌کند. و کدام راه طولانی است که با آمادگی و اصلاح نقص‌ها و رفع عیوب طی نشود؟

مومنی شریف به برگزاری جشنواره 1404 اشاره کرد و ادامه داد: خدا را سپاسگزاریم که به همکاران عزیزمان توفیق داد نخستین جشنواره هنری ایران 1404 در یکی از سرنوشت‌سازترین مقاطع تاریخ جهان که ملت‌های ستمدیده منطقه خواهان آینده‌ای بدون متسکبران هستند، برگزار کنند. از آنان و همه کسانی که کمک کردند این اتفاق بیفتد متشکریم و مخصوصاً از اصحاب رسانه، به‌ویژه سازمان صداوسیما و نیز بنیاد شهید و ایثارگران و سازمان فرهنگی – هنری و معاونت فرهنگی واجتماعی شهردارای تهران که یاریگر ما در این جشنواره بودند، متشکریم.

نخستین جشنواره هنری ایران 1404 درواقع فراخوانی بود برای استمداد از هنرمندان ارجمند کشورمان برای ترسیم آینده مطلوب خود. از همه آنانی که با توجه به همه دشواریهای موضوع به ما پاسخ مثبت دادند سپاسگزاریم. یقیناً در ایام این دغدغه در اذهان همه هنرمندان ایجاد شد و ان شاءالله ما اثر مثبت آن را در سال‌های آتی خواهیم دید و نکته آخر این که، این جشنواره از سال آینده به صورت موضوعی برگزار خواهد شد لذا پیشنهاد ما برای سال آینده، موضوع "خانواده مطلوب در ایران 1404" است.

پس از پایان سخنان رئیس حوزه هنری، بخش اهدای جوایز مراسم اختتامیه با معرفی برگزیدگان در بخش‌های موسیقی، نمایش، هنرهای تجسمی و سینما ادامه یافت.