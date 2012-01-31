به گزارش خبرنگار مهر، مراسم دیدار اهالی رادیو نمایش با هنرمندان عرصه تئاتر عصر روز گذشته دهم بهمن ماه در تالار بتهوون خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
در ابتدای این مراسم با اجرای ایوب آقاخانی، ایرج راد برای سخنرانی دعوت شد و در سخنانی اظهار کرد: کار در رادیو دشواری زیادی دارد؛ اینکه قرار باشد تنها به واسطه صدا ایجاد جذابیت کنی و هیچ عنصر دیگری برای این فرآیند به کمکت نیاید بسیار سخت است. با این وجود در حالی که تلویزیون نسبت به تئاترهای تلویزیونی بیمهری میکند اما ایجاد شبکه رادیویی نمایش قابل تقدیر است.
وی تصریح کرد: در حالی که تلویزیون نیز با شبکههای متعدد خود میتواند نقش موثرتری در این زمینه ایفا کند. مدیرعامل خانه تئاتر ادامه داد: بسیاری از مردم اطلاعات چندانی از نمایشهای در حال اجرا ندارند. اما رادیو نمایش میتواند در عرصههای مختلف یاریگر همه هنرمندان تئاتر که کار صحنه انجام میدهند باشد.
راد افزود: اطلاعرسانی جامع و گسترده در این باره، نقد تئاتر و آسیب شناسی آن و تاکید بر خصلتها و توانمندیهای این هنر میتواند پایهریز تغییر نگاه مردم به تئاتر باشد. چرا که اکنون بسیاری تصور میکنند تئاتر وسیلهای برای تفریح و خنده است.
این تئاتری پیشکسوت با بیان اینکه قصد ندارد بگوید تئاتر یک کلاس درس خشک است، یادآور شد: باید با نمایش ارتباط برقرار کرد و بسیار از مفاهیم مدنظر را از این طریق دریافت کرد و این در حالی است که تئاتر میتواند همواره اثرگذار، لذت بخش و لذت آفرین باشد.
وی با تاکید بر نقش اساسی رادیو نمایش اظهار کرد: این رادیو میتواند پل ارتباط با تئاتریها باشد و من از کسانی که برای شکلگیری آن تلاش کردند تشکر میکنم. چرا که این شبکه با فراگیرتر شدن میتواند برای همه علاقمندان به عرصه فرهنگ و هنر راهگشا باشد.
در ادامه دهقان نیری مدیر مرکز هنرهای نمایشی و رادیو نمایش برای تقدیر از راد به روی سن آمد و راد پس از تقدیر خود گفت: من از خانواده رادیو متشکرم که سالهای سال است در این عرصه زحمت میکشند. من خودم را لایق تقدیر و تشکر نمیدانم و امیدوارم بتوانم بعد از این بیشتر قدر کسانی که پشت میکروفن رادیو زحمت کشیدند را بدانم.
من و رادیو همسن هستیم
پس از این، آقاخانی از ثریا قاسمی برای حضور روی سن دعوت کرد و او با بیان اینکه پس از سالها برخی از دوستان خود را دوباره میبیند، اظهار کرد: سال 39، 40 بود که کار در رادیو را شروع کردم. انگار که با خواهرم که چند ماه از من بزرگتر است همراه شدم. با این جمله سنم را هم لو دادم!
وی افزود: من و رادیو همسن هستیم. من دوستش داشتم و برای همین زحمتش را کشیدم. برای این میگویم زحمت کشیدم چرا که آن موقع عادت داشتیم سخت کار کنیم، همیشه پرکار باشیم، خودمان را رشد بدهیم.
قاسمی تصریح کرد: ما آن زمان به کارمان احترام میگذاشتیم و دوستش داشتیم. حالا خوشحالم که عشق اولم وسعت پیدا کرده و دوستان جدیدی پیدا میکند.
این بازیگر پیشکسوت با بیان اینکه رادیو نه شهرت دارد و نه درآمد، یادآور شد: بنابراین کسانی که سالها در رادیو کار میکنند یا دوستان جوانتری که به تازگی به رادیو ملحق شدهاند تنها از روی عشق است که کار میکنند.
وی درباره وضعیت تئاتر اظهار کرد: سال 68 بود که یکیمانده به آخرین تئاترم را در شرایط نامناسب و بیسرو سامانی انجام دادم. چند سال بعد هم "در مصر برف نمیبارد" به کارگردانی علی رفیعی را داشتم که به دلیل همان شرایط نابسامان از اجرای عمومی انصراف دادم. اکنون مدتی است از فضای تئاتر دور افتادهام اما امیدوارم این شرایط برطرف شده باشد.
قاسمی ادامه داد: به سهم خودم از کسانی که با رنج و مرارت و ایثار چراغهای تئاتر را روشن نگه داشتهاند تشکر می کنم. وقتی میشنوم نمایشی در یکی از تالارها روی صحنه میرود، غمگین میشوم از مرارتی که تا روی صحنه بردن اثر متحمل شدهاند... اینها همه ارزشمند و درس است.
وی در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد مدیران فعلی عرصه تئاتر و رادیو به فعالان این عرصهها بیشتر توجه کنند. پس از این خسرو فرخزادی برای اهدای تقدیرنامه قاسمی به روی سن آمد.
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ادامه دارد...
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