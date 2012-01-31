راه اندازی رشته مدیریت مالی اسلامی در دانشگاه علوم اقتصادی

مهدی صادقی شاهدانی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: این دو میان رشته ای مرتبط با بازار بورس و سرمایه هستند و بهره گیری از دانش آموختگان این رشته ها در بازارهای پول، سرمایه و بورس کالا از مهمترین اهداف راه اندازی این رشته ها است.

وی گفت: رشته "اقتصاد اسلامی" مجموعه ای بین رشته ای و از ترکیب دو رشته معارف و اقتصاد، تشکیل شده که دانشجویان را با تئوریهای دینی مرتبط با فضای اقتصادی آشنا می سازد.

به گفته رئیس دانشگاه علوم اقتصادی افزود: این امر تجربه خود را در مقطع کارشناسی ارشد سپری کرده و همپای این میان رشته ای، رشته "مدیریت مالی اسلامی" به دفتر شورای گسترش وزارت علوم پیشنهاد شده است.

وی اضافه کرد: از مبانی فقهی می توان به راحتی مباحث مالی اسلامی را استخراج کرد، بنابراین مجموع تلفیق دو رشته معارف و مالیه اقتصادی منجر به راه اندازی رشته مدیریت مالی اسلامی شد.

صادقی خاطرنشان کرد: مجموعه علوم اقتصادی پیش از سال 1383 زیر مجموعه وزارت اقتصاد بود اما به موجب مصوبه شورایعالی اداری که دستگاههای اجرایی نمی توانند واحد آموزشی داشته باشند و تمام واحدها باید تحت زیر مجموعه وزارت علوم اداره شوند، این مجموعه به وزارت علوم منتقل شد.

وی افزود: پس از انتقال مجموعه آموزشی علوم اقتصادی به وزارت علوم، سوال این بود که واحد مذکور با حجم گسترده آموزشی به دانشگاه دیگر متصل شود یا به صورت مستقل ادامه حیات دهد. در نهایت قرار شد به عنوان یک واحد مستقل دانشگاهی اعلام موجودیت کند و در آینده هم به منظور توسعه فضاهای بین رشته ای مرتبط با نیاز اقتصادی کشور، گسترش یابد.