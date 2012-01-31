"چاقوی دم کرده شب"به بخش مسابقه جشنواره تئاتر فجر راه یافت

مهدی ابدالی به خبرنگار مهر گفت: این نمایش گروه "شادن" استان، به نویسندگی "رضا گشتاسب" وکارگردانی "رضا کرمی زاده" در بخش مسابقه سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به روی صحنه می رود.

وی بیان کرد: جشنواره تئاتر فجر مهمترین رویداد هنری در زمینه تئاتر در کشور است و حضوری یک گروه نمایشی از استان در این جشنواره باعث افتخار و نشان دهنده جایگاه تئاتر کهگیلویه و بویراحمد در کشور است.

ابدالی اظهار داشت: در سالهای گذشته هم نمایش هایی از این استان در جشنواره تئاتر فجر به روی صحنه رفتند و حائز رتبه های برتر شدند.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: 19 نمایش در بخش مسابقه ایران این دوره از جشنواره اجرا می شوند و هیئتی متشکل ازهما روستا‌، مهدی هاشمی، امین تارخ‌، مسعود دلخواه و محمدباقرقهرمانی‌ آثار مسابقه تئاتر ایران را داوری خواهند کرد.

وی عنوان کرد: بازیگران این نمایش عبارت اند از اکبر آئین، کیانوش کریمی، محبوبه خادمی، عذرا آذین، بهروز مظفری، محمد رفیعی و عوامل فنی نیز مصطفی نوری، عنایت صالح پور، پوریا نیک اقبال هستند.

ابدالی یادآور شد: سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در دهه فجر در تهران و همزمان در استان های البرز، گلستان، کرمانشاه، لرستان و خراسان شمالی برگزار می‌شود.