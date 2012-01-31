علی محمد قلی ها در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش سفرهای مسافران در ماههای

پایانی سال گفت: تعداد مسافران مترو به دلیل آغاز خریدهای پایان سال در حال افزایش است و برنامه های برای رفاه حال مسافران مترو با وجود مشکلاتی که تاخیر در پرداخت یارانه های بلیت برایمان به وجود آورده است داریم.

وی ادامه داد:هنوز قسط دوم یارانه های بلیت مترو که 16 میلیارد تومان است به ما پرداخت نشده است و ما را در تعمیر ناوگان، ورود قطعات جدید و... دچار مشکلات بسیاری کرده است.

قلی ها تاکید کرد: با وجود افزایش مسافر در دوماه پایانی سال، امکان کاهش سر فاصله قطارها را نداریم و در صورت رفع مشکل واگن ها و قطعات در گمرک می توانیم به ظرفیت جا به جایی هایمان اضافه کنیم.

وی افزود: نظافت ایستگاهها و قطارها، برنامه های فرهنگی و... بخشی از برنامه های استقبال از بهار مترو تهران است که به زودی اجرایی می شود.

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران در ادامه با اشاره به ایجاد غرفه کار آفرینی برای زنان در ایستگاههای مترو گفت: برای ایجاد غرفه‌های خود اشتغالی زنان با مرکز امور زنان و خانواده توافقاتی انجام شده است اما هنوز جزئیات و زمان اجرای این پروژه مشخص نیست. البته زیر ساخت های اجرای سریع آن در ایستگاههای مترو وجود دارد و در صورتی که میزان غرفه های مورد نیاز و سایر موارد در اختیارات ما گذاشته شود می توانیم در فاصله کمی آن را اجرایی کنیم.