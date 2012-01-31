به گزارش سرویس اخبار ویژه مهر، در صفحه‌ها و لابه‌لای ستون‌های روزنامه‌های امروز سه شنبه اخبار جالب و ویژه‌ای به چشم می خورد:

آقا رضا ربع پهلوی: من با جنبش سبز در تماس هستم

روزنامه کیهان در بخش خبر ویژه خود تحت عنوان "آقا رضا ربع پهلوی: من با جنبش سبز در تماس هستم" آورده است: رضا ربع پهلوی گفت: من در این دو سال با خیلی از نمایندگان جنبش سبز تماس داشتم. وی در گفتگو با صدای آمریکا اشاره ای به هویت افراد یاد شده نکرد اما گزارش ها حاکی است کسانی چون اردشیر امیر ارجمند و سازگارا زد و بندهای ویژه ای با سلطنت طلبان پیدا کرده اند. ربع پهلوی می گوید با این طیف ها درباره سکولاریسم به نتیجه رسیده است. شاهزاده ناکام پهلوی همچنین می گوید نظام پادشاهی را به جمهوری ترجیح می دهد.در حالی که برخی سران نظام رژیم شاه پس از فرار از کشور، با رژیم صدام ارتباط گرفتند، ربع پهلوی ادعا کرده است: من وطن پرستم حتی داوطلب شدم علیه صدام و قوای متجاوز بجنگم!

رایزنی نامزدهای اصلاح طلب برای معرفی فهرست واحد

کیهان در خبر دیگری آورده است: دبیر کل حزب مردم سالاری می گوید حداقل 80 نفر از نامزدهای اصلاح طلب تایید صلاحیت شده، در فهرست نامزدهای این حزب قرار می گیرند. کواکبیان همچنین گفته است که جریان متبوع وی منتظر نتایج رسیدگی به اعتراض برخی داوطلبان رد صلاحیت شده برای نهایی کردن فهرست خود است. در همین حال قنبری سخنگوی فراکسیون اقلیت گفت در فهرست انتخاباتی حزب مردم سالاری قرار خواهد گرفت. وی با بیان اینکه از بنده هم جهت حضور در فهرست حزب مردم سالاری دعوت شده و من نیز پذیرفته ام، افزود: در حال رایزنی با اصلاح طلبان حاضر در صحنه هستیم تا به لیست واحد دست یابیم.

فشار بر شورای نگهبان برای تایید صلاحیت حامی فتنه

روزنامه جوان در ستون برداشت خود با مطلبی تحت این عنوان آورده است: با رد صلاحیت یک چهره اقتصادی در رفسنجان، فشار بر شورای نگهبان برای تجدید نظر در صلاحیت وی توسط برخی اعضای خانواده وی صورت گرفته است. س. ح با استفاده از رانت های مختلف اقتصادی هم اکنون جزو 10 سرمایه دار بزرگ کشور به حساب می آید و قبلا موسس یک شرکت لوازم خانگی در ایران بوده است که این شرکت را به ورشکستگی کشاند. این فرد در انتخابات های مختلف حامی مالی حزب کارگزاران سازندگی و در انتخابات ریاست جمهوری 88 نیز از اعضای اصلی ستاد میر حسین موسوی بوده است.

جریان انحرافی در اندیشه ایجاد موج تبلیغاتی!

جوان در مطلب دیگری آورده است: در شرایطی که منتقدان جریان انحرافی آمار کاندیداهای این جریان در انتخابات مجلس نهم را چشمگیر و در راستای برنامه های مدون توصیف کرده اند، گزارش ها حاکی است که حلقه اصلی انحراف برای تایید صلاحیت باقیمانده نیروهایش لحظه شماری می کند. این جریان قصد دارد در آینده نزدیک، رسما وارد عرصه های رقابت های انتخاباتی شود و فضاسازی های تبلیغاتی را کلید بزند. در این راستا مقرر شد که حامی اصل یرهبر جریان انحرافی، اقدام به ایجاد یک موج تبلیغاتی کند تا زمینه برای سوار شدن جریان انحرافی بر آن و پیشبرد امور انتخابات فراهم شود. جریان مذکور در بخشی از فعالیت های انتخاباتی خود "میثاق نامه هایی" را هم آماده کرده تا بعد از تایید صلاحیت کاندیداها، با آنان وارد مذاکره شود و میثاق نامه را به امضای آنان برساند. شرط اعطای کمک های مالی به کاندیداها، هم امضای همین میثاق نامه است. نیروهای جریان انحرافی بعد از امضای این تعهد نامه کتبی، به صورت مرحله ای کمک های مالی جریان انحرافی را که گفته می شود برای هر نفر بیش از یک میلیارد تومان است، دریافت خواهند کرد.

دستگیری زمین خوار بزرگ پایتخت

روزنامه قدس در ستون جهت اطلاع خود آورده است: معاون استاندار تهران از دستگیری بزرگترین زمین خوار پایتخت خبر داده و افزوده است: "ه - چ" به عنوان بزرگترین زمین خوار تهران حدود 50 هکتار زمین را در شهر اندیشه و پردیش به صورت غیر قانونی تصرف کرده است.

پیشنهاد احمدی نژاد برای قیمت دلار چه بود؟

قدس در خبری دیگر نوشت: وزیر امور اقتصاد و دارایی در مصاحبه ای با بیان اینکه در تلاشیم قیمت دلار را بر اساس 1226 تومان در لایحه بودجه 91 تعیین کنیم، گفته است: البته آقای احمدی نژاد پیشنهاد کرد قیمت دلار در لایحه بودجه کمتر از 1200 تومان باشد.

شیوه حراج سکه تغییر می کند؟

قدس همچنین در خبر دیگری آورده است: بانک مرکزی از بررسی پیشنهادی خبر داد که در صورت تایید نهایی، شیوه حراج سکه در بانک کارگشایی تغییر می یابد و بسته های 100 تایی کنونی در قالب بسته های کوچکتری به صورت نقدی عرضه می شود؛ کارشناسان پولی این پیشنهاد را با هدف مدیریت بازار در شرایط حاضر و ضرورت عرضه سکه برای شکستن سطح قیمت های کنونی ارائه کرده اند.

با قاتلان مصطفای شهید مصاحبه نمی کنیم

روزنامه حمایت در ستون "اصل خبر" آورده است: در پی درخواست چند خبرگزاری آمریکایی و انگلیسی که در تهران دفتر نمایندگی دارند برای گفتگو با خانواده شهید احمدی روشن، خانواده شهید در متن کوتاهی که در اختیار خبرگزاری ها قرار گرفت اعلام کردند با هیچ رسانه آمریکایی و انگلیسی و همچنین سایر رسانه های وابسته به صهیونیزم بین المل مصاحبه نمی کنند. خانواده شهید روشن اعلام کردند: ما خون شهید عزیزمان را به گردن آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی می دانیم و هرگز با رسانه های وابسته به قاتلان مصطفای شهید مصاحبه نمی کنیم.

ماموریت خارجی برخی کارکنان دولتی بدون مجوز قانونی

در ویژه های خراسان می خوانیم: گفته می شود بر اساس بررسی های چند سال اخیر یک نهاد نظارتی، برخی کارکنان مجموعه های مهم دولتی در کشور، بدون اخذ مجوز از دستگاه های قانونی، به مامورت های خارجی رفته اند که با واکنش مسئولان ارشد این دستگاه ها نیز مواجه نشده است. همچنین این نهاد نظارتی اعلام کرده است برخی دیگر از ماموران دولتی، بیش از مدت مصوب در خارج از کشور اقامت داشته اند که این تخلف نیز بدون رسیدگی بوده است.

راننده مقامات دولتی در اولویت عقد قرارداد قرار دارد

خراسان همچنین در خبر دیگری آورده: بر اساس بخشنامه ای که اخیرا یک مقام مسئول دولتی به دستگاه های مختلف ارسال کرده است برخی شغل ها در لیست مصادیق عقد قرارداد فوری با آن اداره قرار گرفته اند تا بر اساس دستور هفته پیش هیئت دولت شرکت های پیمانکاری از واسطه گری در این زمینه حذف شوند. بر اساس این نامه، رانندگی برای مقامات دولتی یکی از شغل هایی است که فرد عهده دار آن مصداق این تاکید هیئت دولت است. در این نامه تاکید شده که منظور راننده مقامات فردی است که از وسیله نقلیه دولتی استفاده می کند.

طعنه ناطق در بین المجالس و واکنش عربستان

روزنامه جام جم در خبری نوشته است: پس از سخنرانی حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری در هفتمین کنفرانس بین المجالس اسلامی درباره حکومت حاکمان خودکامه در عربستان سعودی هیئت پارلمانی عربستان این نشست را ترک کرد و جلسه برای دقایقی به هم ریخت اما پس از دقایقی این کنفرانس کار خود را از سر گرفت. در این باره علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد اظهارات علی اکبر ناطق نوری در این راه صرفا موضوعی تاریخی بوده و مربوط به زمانی است که تفکر اسلامی تمدن ساز بود اما بعدا دچار آفت شد.

اسکورت جنگنده های روسی در آسمان ایران

جام جم همچنین در خبری دیگر آورده است: هواپیماهای نیروی هوایی روسیه در مسیر رفت و برگشت به یک نمایش هوایی در کشور بحرین، با اخذ مجوز از آسمان ایران عبور کردند. یکی از خلبانان روسی حاضر در این مأموریت، تصاویری از این پرواز گرفته و آن را در اختیار یک سایت روسی قرار داده که نشان دهنده اسکورت این گروه توسط هواپیماهای اف-4 فانتوم و اف-14 تامکت است. طبق قانون های بین المللی، هواپیماهای نظامی بیگانه در عبور از یک کشور از ابتدای ورود تا خروج می توانند توسط هواپیماهای آن کشور مشایعت شوند.

آزادی استاد "شریف" از زندان

روزنامه تهران امروز در خبری نوشت: رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: سیدمجتبی عطاردی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف که از سوی مقامات آمریکایی به اتهام خرید تجهیزات آزمایشگاهی بازداشت شده با پرداخت قرار وثیقه‌ ۴۶۰ هزار دلاری از زندان لس‌آنجلس آزاد و اکنون در منزل برادرش در لس‌آنجلس تحت‌نظر است. رضا روستا آزاد رئیس دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگو با فارس، ‌با اعلام این خبر گفت: سیدمجتبی عطاردی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف که از سوی مقامات آمریکایی به اتهام خرید تجهیزات آزمایشگاهی بازداشت شده با پرداخت قرار وثیقه‌ای از زندان آزاد و اکنون در منزل برادرش در لس‌آنجلس تحت‌‌نظر است.

ادعای روزنامه ایران از احتمال ترور احمدی نژاد به خاطر مصاحبه باهنر

ملت ما در ستون "غیر رسمی" آورده است: سایت روزنامه ایران در یادداشتی به شدت از ‏مصاحبه اخیر باهنر انتقاد کرد و نوشت: باهنر از جمله افرادی است که از مناسبات قدرت ‏باخبر است، هم از موهوم بودن جریان انحرافی خبر دارد و هم از ولایتمداری احمدی نژاد ‏و هم از خطاهای نابخشودنی هم حزبیهای خود ولی گویا کرسینشینی دو دهه‌ای وی در ‏مجلس شورای اسلامی منجر شده به مقولات سیاسی نگاه ابزاری داشته باشد. شخصیت‌ ‏شناسی باهنر نشان میدهد که ابایی از تناقض گویی در مصاحبه‌ها و سخنانش ندارد. اما به ‏نظر میرسد مصاحبه اخیر باهنر یک پرده دیگر از برنامه‌های آینده جریانات مخالف دولت ‏علیه شخص احمدی نژاد و دولت انقلابی و مردمی تحت مدیریتش را کنار زد.‏منظور باهنر از جریان موهوم انحرافی تنها به اطرافیان رئیس‌جمهور محدود نیست بلکه ‏طبق شواهد و قرائن قطعی مخالفان صف کشیده در برابر دولت جریان انحرافی را چیزی ‏جدای از احمدی نژاد نمیدانند؛ از سویی خود باهنر با اشاره به سخنان طعنه‌آمیز چندماه پیش ‏ذوالنور، همان تعبیرات را به کار برده و در پاسخ به این سؤال که "میخواستیم بدانیم شما ‏لیدر جریان انحرافی را در رأس این جریان میدانید یا همانند برخی اصولگرایان رئیس ‏دولت را؟" می گوید:‌ "فکر می کنم بامزه‌ترین تعبیر، حرف آقای ذوالنور است که این دو تا ‏لاله و لادن هستند و نمیشود آنها را از هم جدا کرد."‏ یک ماه پیش از عملیات ترور شهید دکتر شهریاری و دکتر عباسی، جان ساورز رئیس ‏سرویس جاسوسی انگلیس (‏MI6‎‏) از انجام عملیات‌های پنهان برای متوقف کردن برنامه‌ی ‏هسته ‌ای ایران خبر داده بود و بعد از این اظهارات شاهد انجام چند ترور پی در پی بودیم ‏که در نهایت به ترور شهید مصطفی احمدی روشن منجر شد. بعد از این اتفاق بلافاصله ‏نگاه‌ها به سمت ساورز و صحبت‌های قبلی آن رفت. به نظر می آید صحبت‌های اخیر باهنر ‏نیز حاوی نکات خطرناک ضدامنیتی است که در صورت روی دادن مسئولیت آن بر عهده ‏وی و محفلی است که از همان روزهای ابتدایی تشکیل دولت نهم با تمام توان به توطئه و ‏دسیسه‌چینی علیه مردم و دولت برآمده از آن پرداخته است.

نامه جمعی از سیاسیون در دفاع از هاشمی رفسنجانی

روزنامه ایران در ستون "دیگه چه خبر؟" آورده است: بر اساس شنیده های موثق خبرنگار ایران، اخیرا جمعی از سیاسیون مدعی اصولگرایی در داخل مجلس و خارجی از آن در نامه ای خواستار ابقای هاشمی در ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام شده اند! نوشتن این نامه و حمایت های جهت دار رسانه ای روزهای اخیر از هاشمی در حالی صورت می گیرد که از مدت ریاست وی بر مجمع تشخیص مصلحت کمتر از چند ماه فرصت باقی است.

تکذیب اخبار دروغ در خصوص مهدی احمدی نژاد

ایران همچنین در خبری نوشت: خبر دار شدیم که روز گذشته روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف با انتشار بیانیه ای اخبار منتشر شده در خصوص هزینه تحصیل مهدی احمدی نژاد را تکذیب کرد. در این بیانیه آمده است: در پی درج خبری مبنی بر تحصیل آقای مهدی احمدی نژاد در واحد بین الملل دانشگاه صنعتی شریف با شهریه 20 ملیون تومان در هرترم، باطلاع می رساند: ایشان ضمن طی فرایند معمولی و باگذراندن آزمون مربوطه در این واحد پذیرفته شده است و هزینه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد با احتساب تخفیف مربوط به اعضای هیات علمی دانشگاه ها در کل مدت تحصیل ایشان به مراتب از مبلغ اعلام شده پایین تر می باشد. ضمن تکذیب این خبر مخدوش اصحاب رسانه بویژه خبرگزاری ها را به رعایت اخلاق اسلامی و حرفه ای و پرهیز از دروغ پراکنی و شایعه سازی دعوت می نماید. همچنین دانشگاه صنعتی شریف حق پیگیری قضایی این خبرسازی های کذب را برای خود محفوظ می دارد.

اختلاس کننده بزرگ مدعی شد!

روزنامه وطن امروز در ستون "سایه روشن" در خبری آورده است: وکیل شهرام جزایری در نامه ای به صدا و سیما به پخش مستند "صراط" بشدت اعتراض کرد. قسمت دوم مستند "صراط" که شامگاه یکشنبه و در پایان خبر 20:30 شبکه دوم و خبر شبکه یک به بررسی فراز و نشیب های مبارزه با مفاسد اقتصادی در 33 سال اخیر پرداخت، اعتراض شدید شهرام جزایری را به دنبال داشت. وکیل شهرام جزایری در نامه ای به صدا و سیما با انتقاد از مستند صراط اعلام کرد این مستند را تحت پیگرد قانونی قرار می دهد. در این نامه به پخش اسناد تصویری مربوط به محاکمه شهرام جزایری بشدت اعتراض شده است. پخش مستند صراط از شنبه هفته جاری آغاز شده و قرار است تا 20 بهمن ادامه یابد. همچنین دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی با ارسال نامه ای برای معاون سیاسی سازمان صدا و سیما اعتراض خود را نسبت به این مستند اعلام کرد.

شکایت جوانفکر از قاضی

روزنامه همشهری در خبری آورده است: سایت روزنامه ایران نوشت: علی‌اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس‌جمهور و مدیرعامل ایرنا از ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب به دلیل صدور حکم فاقد مبنای قضایی به دادسرای انتظامی قضات شکایت کرد. این شکایت روز چهارشنبه گذشته و در پی صدور حکم شعبه مزبور علیه جوانفکر مبنی بر یک سال زندان و 5 سال انفصال از فعالیت‌های رسانه‌ای و عضویت در احزاب و گروه‌ها و انجمن‌ها تسلیم دادسرای انتظامی قضات شد. در همین خصوص محسنی اژه ای از شکایت جوانفکر از قاضی صلواتی اظهار بی اطلاعی کرد.