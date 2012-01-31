هیچگونه تخلف انتخاباتی در جویبار گزارش نشده است

امید نیک نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی تاکنون دو بار در دادگستری جویبار تشکیل که خوشبختانه هیچ تخلف انتخاباتی از سوی نامزدها و هوادارانشان گزارش نشد.

وی افزود: با تشکیل این ستاد در شهرستان، تاکنون هیچ تخلفی از کاندیدای احتمالی یا اطرافیان آنها گزارش نشد.

نیک نژاد با بیان اینکه تبلیغات رسمی هنوز آغازنشده است افزود: تبلیغات رسمی از سوم تا دهم اسفند بوده و غیر آن تخلف است.

وی تصریح کرد: نحوه و نوع تبلیغات با فرمانداریهای هر شهرستان است.

فرماندار جویبار گفت: در انتخابات قبلی، 60 شعبه اما در انتخابات پیش رو 61 شعبه اخذ رای در شهرستان برای جمع آوری آرای مردم در 12 اسفندماه 90 در نظر گرفته شده است که 17 شعبه سیار و 44 شعبه در سطح حوزه های انتخاباتی مستقر می شوند.