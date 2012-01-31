تجمع مهندسان ناظر محصولات کشاورزی در مقابل مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، این تجمع کنندگان که صبح امروز سه شنبه مقابل ساختمان بهارستان تجمع کرده اند، بیش از 50 نفر از شهرهای مختلف کشور هستند.

پیش‌بینی و اختصاص ردیف اعتباری مورد نیاز قانون استخدام مهندسان ناظر تولیدات کشاورزی، پیگیری دلایل تعلل و تاخیر در امر ابلاغ قانون استخدامی به وزارت جهاد کشاورزی از جمله درخواست‌های تجمع کنندگان است.

سعید بهرورانی مهندس ناظر از خرم آباد به خبرنگار مهر گفت: تعداد تجمع‌کنندگان تا ساعتی دیگر بیشتر خواهد شد. این مهندسان سابقه 8 سال به بالا دارند و موضوع خودکفایی گندم از ابتکار عمل همین مهندسان ناظر محصولات کشاورزی است و درخواست مهندسان ناظر این است که هرچه زودتر طرح اصلاح قانونی استخدامی مهندسان ناظر تولیدات کشاورزی که در دستور کار مجلس قرار دارد به تصویب نهایی برسد.