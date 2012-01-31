به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس اعلام دبیرخانه این جایزه، در این دوره کتاب‌های زیر به مرحله دوم داوریها راه یافتند: 1- «هدیه هومبولت نوشته سال بلو با ترجمه سهیل سُمّی، 2- «طاعون» نوشته آلبر کامو با ترجمه پرویز شهدی 3- «چشم زخم» نوشته مشترک پی‌یر بوالو و توماس نارسژاک با ترجمه عباس آگاهی و 4- «تردید مِگرِه» نوشته ژرژ سیمنون با ترجمه عباس آگاهی.

همچنین در بخش ادبیات عرب نیز کتاب «اگر باران نیستی نازنین، درخت باش» سروده محمود درویش با ترجمه موسی اسوار به مرحله نهایی داوریها راه یافته است.

در بخش متون قدیم نیز چهار کتاب به مرحله نهایی داوریها راه یافته‌اند که عبارتند از: 1- «هزار حکایت صوفیان» نوشته حامد خاتمی‌پور 2- «کاشف الاسرار و مطلع الانوار» تالیف ظریفی چلبی با ترجمه علیرضا قوجه‌زاده 3- «عرفات العاشقین و عرصات العارفین» تالیف اوحدی حسینی و دقاقی بلیانی با ترجمه ذبیح الله صاحبکاری 4- «دیوان عمعق بخارایی» تالیف علیرضا شبانلو.