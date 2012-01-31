به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بین المللی جوانان و بیداری اسلامی دوشنبه شب با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد. در بیانیه پایانی این همایش ضمن ابراز خرسندی از توفیقات جنبش بیداری اسلامی و با توجه به دیدگاه های مطرح شده در سخنرانی ها و نشست های تخصصی بر موارد زیر تأکید شد:

1. بیداری اسلامی، از وعده های صادق الهی و حقیقتی گرانبهاست و حضور گسترده مردم به ویژه جوانان به عنوان عامل محرک جنبش در میدان عمل و صحنه مبارزه و جهاد یکی از مهمترین مؤلفه های نهضت بیداری اسلامی به شمار می آید.

2.قرن حاضر قرن اسلام و معنویت است و بشریت از تمامی مکاتب و ایدئولوژیهای مادی عبور کرده و در آغاز دوران جدیدی است که مشخصه آن توجه به خدا، مکتب وحی و استمداد از قدرت لایزال الهی است و در ادامه راه، اعتماد و حسن ظن به خداوند و حفظ وحدت ضامن تداوم جنبش اسلامی است.

3. انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی احیاگر بزرگ اسلام درتاریخ معاصر، الهام بخش حرکت های اسلامی بوده و موجب تعمیق اندیشه اسلامی گردیده است.

4. استقلال طلبی،آزادی خواهی، عدالت طلبی، حفظ کرامت انسانی، مقاومت در برابر استبداد و استعمار، نفی تبعیض های قومی، نژادی و مذهبی، از جمله مشخصه های اصلی جنبش بیداری اسلامی به شمار می رود.

5. پیشتازی جوانان در خیزش مردمی و ضرورت حفظ و استمرار جنبش بیداری اسلامی ایجاب می کند نیروی عظیم جوانان در روند توسعه اقتصادی و پیشرفت های علمی و فن آوری و در اداره جوامع اسلامی نقش مؤثر و متناسبی ایفا نماید.

6. جنبش بیداری اسلامی که برگرفته از آموزه های اسلامی می باشد، جوامع اسلامی را به اهمیت این جنبش در نظام سازی و وحدت جهان اسلام رهنمون ساخته و آینده روشن و درخشانی را نوید می دهد.

7. نقش قدرت های جهانی در سرکوب خیزش های مردمی و تلاش آنان برای مهار حرکت اسلامی و نیز به انحراف کشاندن جنبش بیداری اسلامی در جهت منافع نامشروع خود امری شناخته شده می باشد، از این رو، هوشیاری در برابر توطئه ها، رصد هوشمندانه، تشخیص به موقع دسیسه ها و سیاست های استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی از اولویت ها و الزامات جنبش بیداری اسلامی به شمار می آید.

8. شکست امریکا و نیروهای اشغالگر در عراق و افغانستان و پیروزی مقاومت لبنان و فلسطین بر ضد رژیم صهیونیستی قدرت ایمان و پایداری مردم مسلمان منطقه را اشکار ساخت و جنبش بیداری اسلامی بر ضد دیکتاتوری و دخالت خارجی را امید تازه ای بخشید.

9. خشم و انفعال دشمنان اسلام از جنبش بیداری اسلامی نشانه قدرت و موقعیت تأثیرگذار اسلام در جهان می باشد.

10. تبلیغات رسانه ای غرب در ایجاد اسلام هراسی و ارائه تصویری مبهم و مخدوش از ارزش های دینی و جنبش بیداری اسلامی و بزرگ نمایی توان و قدرت صهیونیسم بین المللی ابزار شناخته شده ای به منظور مرعوب ساختن افکار عمومی جهان اسلام به ویژه جوانان می باشد و باید با هوشیاری و تدبیر نسبت به خنثی کردن این توطئه اقدام شود.

11. موضوع فلسطین و مقاومت شکوهمند اسلامی فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی به عنوان اصلی ترین مسأله جهان اسلام آن را به یکی از ارکان جنبش بیداری اسلامی مبدل ساخته و در مسیر تکاملی آن نقش اساسی داشته و در عین حال خود از دستاوردهای این جنبش فراگیر در جهان اسلام تأثیر پذیرفته است.

12. اختلاف در صفوف انقلابیون و درگیری های قومی، فرقه ای، قبیله ای و مرزی، امت اسلامی را تضعیف کرده و به دشمنان اسلام فرصت می دهد تا توطئه های خود را علیه مسلمانان عملی سازند. ضروری است آحاد مردم به ویژه جوانان ضمن به رسمیت شناختن و مدیریت تفاوت ها، از فرو افتادن در دام اینگونه درگیری ها و تکفیر و تخطئه یکدیگر پرهیز نمایند.«ولاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم».

13. اعتدال و عقلانیت از جمله عوامل مهم پیروزمندیهای اخیر جریانات اسلامی در کشورهای منطقه بوده و ضامن گسترش و استمرار آن می باشد. بدیهی است تندروی ها و طرح اندیشه های افراطی موجب مخدوش شدن چهره واقعی اسلام گردیده و زمینه را برای دخالت قدرتهای بیگانه فراهم ساخت.

14. رعایت موازین و اصول حقوق بشر و پاسداری از آن از جمله برخورداری از حاکمیت مردم سالاری اسلامی یکی از خواسته های برحق امت اسلامی به ویژه جوانان می باشد. پای بندی به اصول و موازین واقعی حقوق بشر با بی بند و باری اخلاقی موجود در جوامع غربی منافات داشته و ضرورت دارد جوانان دنیای اسلام از تبعات بنیان برافکن آن برحذر باشند.

15. اکنون که جنبش بیداری اسلامی در برخی از کشورهای منطقه به پیروزی دست یافته ضروری است از نیروهای مؤمن و انقلابی در اداره امور جامعه بهره گیری شده و از بکارگیری عناصر وابسته به قدرتهای بیگانه و رژیمهای گذشته در نهادهای حساس کشور جلوگیری به عمل آید.

16. جوانان مسلمان با برادران و خواهران شهید خود در تمامی جهان اسلام عهد می بندند که با تکیه بر ایمان و دینداری راستین و حق طلبی، با امید و ابتکار، همت مضاعف و تلاش مستمر، در راه پیشرفت و استقلال علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و هنری جهان اسلام اهتمام ورزند.

17. شرکت کنندگان در اجلاس خواستار بررسی و اتخاذ تصمیم در موارد زیر از سوی مجمع جهانی بیداری اسلامی شدند:

- تداوم برگزاری اجلاس جوانان مجمع جهانی بیداری اسلامی با حضور گسترده تر زنان در نشست های آینده

- ایجاد شبکه اجتماعی در فضای مجازی به منظور ایجاد ارتباط و تعمیق دیدگاه ها و انتقال تجربیات جوانان در جهان اسلام

- راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی با عنوان بیداری اسلامی جهت استفاده جوانان مسلمان

- تأسیس مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی در حوزه بیداری اسلامی

- تشکیل شورای هماهنگی جوانان جهان اسلام از سوی مجمع جهانی بیداری اسلامی

- تأسیس شبکه ماهواره ای مستقل و یا بهره برداری از شبکه های موجود تلویزیونی به منظور انتشار اخبار گزارشها و ارائه تحلیل صحیح از تحولات جنبش بیداری اسلامی

شرکت کنندگان در اجلاس ضمن قدردانی از مواضع حکیمانه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی، رهبر معظم انقلاب اسلامی، تدابیر شایسته ایشان در دفاع از حریم اسلام و مسلمانان در عرصه های گوناگون را ستوده و از ابتکار عمل جمهوری اسلامی ایران در برگزاری "اجلاس جهانی جوانان و بیداری اسلامی" و میزبانی صمیمانه و پذیرایی گرم از میهمانان تشکر و سپاسگزاری می نمایند.

شرکت کنندگان طی دو روز برگزاری اجلاس ضمن دیدار با حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و استفاده از بیانات روشنگرانه و راهگشای ایشان و بهره گیری از نظرات صاحب نظران و اساتید با برگزاری 6 کمیسیون تخصصی محورهای زیر را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند:

1. مبانی نظری، فکری و عوامل پیشرفت و گسترش بیداری اسلامی

2. حاکمیت اسلام، الگوها، دستاوردها وجوانان

3. استکبار جهانی آمریکا و صهیونیسم در مواجهه با موج بیداری اسلامی

4. جوانان، مقاومت، فلسطین و بیداری اسلامی

5. آسیب شناسی فرصت ها و تهدیدات بیداری اسلامی

6. چشم انداز و افق های آینده بیداری اسلامی

