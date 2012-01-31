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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۵۹

تنیس "فدکاپ" چین/

بانوان تنیسور ایران مغلوب هند شدند

بانوان تنیسور ایران مغلوب هند شدند

تیم ملی تنیس بانوان ایران دیدارهای خود در بخش انفرادی و تیمی رقابت‎های فدکاپ چین را با شکست برابر هند آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس فدکاپ چین از روز دوشنبه در شهر شنژن آغاز شد. در روز نخست این رقابت‎ها تیم ملی بانوان کشورمان در هر دو بخش انفرادی و تیمی مغلوب تنیسورهای هندی شد.

دیدار تیم‎های تنیس بانوان ایران و هند از گروه دوم رقابت‎های فدکاپ چین برگزار شد. در جریان این دیدار غزاله ترکمن و مدونا نجاریان در بخش انفرادی با نتیجه مشابه 2 بر صفر مغلوب حریفان هندی خود شدند. در بخش تیمی نیز تیم ایران با نتیجه 2 بر صفر متحمل شکست شد.

مسابقات تنیس فدکاپ چین امروز سه شنبه در شهر شنژن پیگیری می‎شود. در این روز از رقابت‏ها تیم ملی بانوان ایران دومین دیدار خود را برابر فیلیپین برگزار می‎کند. ترکمنستان و عمان دیگر حریفان ایران در گروه دوم رقابت‎های تنیس فدکاپ چین هستند.

مسابقات تنیس فدکاپ چین به مدت پنچ روز پیگیری می‏شود. این رقابت‌ها روی زمین‏هایی از نوع "هارد کورت" برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1521416

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