بانوان تنیسور ایران مغلوب هند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس فدکاپ چین از روز دوشنبه در شهر شنژن آغاز شد. در روز نخست این رقابتها تیم ملی بانوان کشورمان در هر دو بخش انفرادی و تیمی مغلوب تنیسورهای هندی شد.
دیدار تیمهای تنیس بانوان ایران و هند از گروه دوم رقابتهای فدکاپ چین برگزار شد. در جریان این دیدار غزاله ترکمن و مدونا نجاریان در بخش انفرادی با نتیجه مشابه 2 بر صفر مغلوب حریفان هندی خود شدند. در بخش تیمی نیز تیم ایران با نتیجه 2 بر صفر متحمل شکست شد.
مسابقات تنیس فدکاپ چین امروز سه شنبه در شهر شنژن پیگیری میشود. در این روز از رقابتها تیم ملی بانوان ایران دومین دیدار خود را برابر فیلیپین برگزار میکند. ترکمنستان و عمان دیگر حریفان ایران در گروه دوم رقابتهای تنیس فدکاپ چین هستند.
مسابقات تنیس فدکاپ چین به مدت پنچ روز پیگیری میشود. این رقابتها روی زمینهایی از نوع "هارد کورت" برگزار خواهد شد.
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