بانوان تنیسور ایران مغلوب هند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس فدکاپ چین از روز دوشنبه در شهر شنژن آغاز شد. در روز نخست این رقابت‎ها تیم ملی بانوان کشورمان در هر دو بخش انفرادی و تیمی مغلوب تنیسورهای هندی شد.

دیدار تیم‎های تنیس بانوان ایران و هند از گروه دوم رقابت‎های فدکاپ چین برگزار شد. در جریان این دیدار غزاله ترکمن و مدونا نجاریان در بخش انفرادی با نتیجه مشابه 2 بر صفر مغلوب حریفان هندی خود شدند. در بخش تیمی نیز تیم ایران با نتیجه 2 بر صفر متحمل شکست شد.

مسابقات تنیس فدکاپ چین امروز سه شنبه در شهر شنژن پیگیری می‎شود. در این روز از رقابت‏ها تیم ملی بانوان ایران دومین دیدار خود را برابر فیلیپین برگزار می‎کند. ترکمنستان و عمان دیگر حریفان ایران در گروه دوم رقابت‎های تنیس فدکاپ چین هستند.

مسابقات تنیس فدکاپ چین به مدت پنچ روز پیگیری می‏شود. این رقابت‌ها روی زمین‏هایی از نوع "هارد کورت" برگزار خواهد شد.