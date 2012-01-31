ایران :

رهبر معظم انقلاب در دیدار جوانان کشورهای مختلف اسلامی: جهان در آستانه تحول عظیم است

در بخشنامه بانک مرکزی اجرایی می‌شود؛ حساب یارانه ضامن وام بانکی

در مذاکرات رحیمی با مقامات عمان نهایی شد؛ ایران آسیای میانه را به عمان وصل می‌کند

تفاهم:

مدیر عامل بیمه ایران: دیه سال آینده به زودی اعلام می‌شود

بانک مرکزی اعلام کرد: حساب یارانه‌ها وثیقه تسهیلات در بانک‌ها

سخنگوی دستگاه قضایی: 30 نفر در رابطه با فساد اخیر محاکمه می‌شوند



تهران امروز:

سخنگوی قوه قضائیه: اعتراف مسئولین اجرایی به دریافت رشوه

رهبر معظم انقلاب: قیام کشورهای اسلامی مقدمه قیام علیه دیکتاتوری صهیونیست‌ها است

موج جدید تظاهرات وال استریتی؛ اعتصاب های تازه آمریکا، بلژیک و انگلیس را فرا گرفت



جام جم :

رهبر معظم انقلاب خطاب به جوانان کشورهای اسلامی: پیروزی‌های به دست آمده پایان راه نیست

شگرد شرکت‌های اینترنتی برای فریب مردم

اعتصاب و اعتراض در اروپا

جوان:

رهبر معظم انقلاب: قیام‌ ملت های منطقه مقدمه مبارزه با دیکتاتوری جهانی صهیونیست‌ها است

در پاسخ به تقاضای مصاحبه خبرگزاری های آمریکایی؛ خانواده شهید: با قاتلان مصطفی مذاکره نمی‌کنیم

سخنگوی قوه قضائیه وعده داد: تشکیل دادگاه 30 متهم فساد بانکی تا پایان بهمن



حمایت:

رهبر معظم انقلاب: بیداری اسلامی شیعه و سنی نمی‌شناسند

قطع صادرات نفت در قاره سبز در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفت؛ افزایش تردید اروپا درباره تحریم نفت ایران

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد: برگزاری دادگاه پرونده فساد مالی؛ اواخر بهمن



خراسان:

رهبر انقلاب در دیدار جوانان انقلابی شرکت کننده در اجلاس بیداری اسلامی با تاکید بر اینکه قرن حاضر قرن اسلام و معنویت است: ایام‌ ملت‌های مسلمان مقدمه قیام علیه دیکتاتوری جهانی صهیونیستی و استکباری است

اژه‌ای: مسئولان دستگیر شده در پرونده فساد بزرگ به دریافت رشوه‌های میلیاردی اعتراف کردند

آغاز طرح ثبت نام جایگزینی 15 هزار دستگاه خودروی فرسوده از فردا

دنیای اقتصاد:

بانک مرکزی برای یک سال منتهی به آبان 90 منتشر کرد؛ آمار رسمی از هزینه مسکن

نرخ‌های جدی به تدریج اعلام می‌شود؛ آغاز مسابقه برای جذب سپرده

تلاش جدید اروپا برای خروج از بحران



شرق:

در نشست اتحادیه بین‌الملل کشورهای اسلامی رخ داد؛ واکنش سعودی‌ها به سخنان ناطق نوری

سفیر ایران در روسیه: نباید از روس‌ها انتظار داشت

تاثیر گرانی ارز بر زندگی و تحصیل دانشجویان ایرانی مقیم خارج



فرهیختگان:

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: نهضت بیداری اسلامی شیعه و سنی نمی‌شناسد

محسنی اژه‌ای: محاکمه 30 متهم فساد اخیر در آخر بهمن

ناطق نوری: تسلط جمود فکری بر جهان اسلام بیداری اسلامی را تهدید می‌کند



قدس:

دیدار تاریخی جوانان جهان اسلام با ولی امر مسلمین

آیت‌الله واعظ طبسی تاکید کرد: جشن‌های پیروزی انقلاب اسلامی با شکوه، قوی، کیفی و اثرگذار برگزار شود

وزیر خارجه: امیدوارم اروپایی‌ها سر عقل بیایند



کیهان:

ولی امر مسلمین در دیدار پرشور جوانان انقلابی 73 کشور: بیداری اسلامی منطقه مقدمه قیام جهانی علیه آمریکاست

هنوز تحریم نفت ایران اجرا نشده گاز اروپا گران شد

تشدید سرکوب معترضان وال استریت در آمریکا

بحران بی‌سابقه اروپا به بلژیک هم رسید



گسترش:

در نابسامانی اقتصاد و چشم انداز ناامید کننده جهانی؛ فولاد ایران رکورد زد

رئیس کل سازمان توسعه تجارت مطرح کرد:‌ رشد صادرات غیرنفتی با ارتقای کیفیت کالاها

محسنی اژه‌ای خبر داد: دادگاه متهمان پرونده فساد مالی، آخر این ماه

ملت ما:

رهبر معظم انقلاب در اجتماع جوانان مطرح کردند:‌ قیام کشورهای اسلامی مقدمه قیام علیه شبکه فاسد صهیونیستی

مظاهری: ضرورت استقلال دانشگاه ها و پرهیز از غلبه عوامل سیاسی

وزیر امور خارجه: اروپا و آمریکا سیاست تعامل را جایگزین تحریم کنند



وطن امروز:

رهبر انقلاب در اجتماع پرشور جوانان انقلابی منطقه، آینده بیداری اسلامی را ترسیم فرمودند؛ روزگار اقتدار اسلام نزدیک است

چراغ سبز وزیر نفت برای قطع صادرات به اروپا

براساس دستور بانک مرکزی: یارانه‌ها وثیقه وام بانکی می‌شوند



همشهری:

بخشنامه بانک مرکزی برای تسهیلات زیر 10 میلیون تومان؛ حساب یارانه‌ها وثیقه وام می‌شود

رهبر معظم انقلاب: در مواجهه با صهیونیسم شیعه و سنی فرقی ندارد

پیشرفت 12 درصدی آزادراه تهران- شمال پس از 30 سال

لایحه بودجه 91 تهران به شورای شهر ارایه شد