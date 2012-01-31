بارش برف و باران در کرمانشاه همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف از اواخر شب گذشته در اکثر نقاط استان کرمانشاه آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.

این بارشها در حال حاضر مایه خرسندی بسیاری از شهروندان کرمانشاهی شده است و روستائیان نیز این بارشها را امیدی تازه در کسب و کار خود و خانواده هایشان می دانند.

این نگرانی در حالی است که چند روز پیش مسئولان استان کرمانشاه خبر از بارش برف و باران در اکثر نقاط استان و حتی آبگرفتگی معابر عمومی دادند.

چند سالی است که میزان بارش نزولات جلوی در استان کرمانشاه به شدت کاهش یافته است و بسیاری از روستائیان همچنان از آینده نامعلوم برای اراضی و دامهای خود، نگرانی دارند.

در حال حاضر در اکثر نقاط استان کرمانشاه شاهد بارش باران و برف هستیم و بنابر پیش بینی ها این بارشها در روزهای آینده همچنان ادامه خواهد داشت.

شهرداری کرمانشاه و راه ترابری استان، از هم اکنون برای باز نگه داشتن خیابانهای داخل شهر و جاده های برون شهری، به حالت آماده باش در آمده اند.

براساس این گزارش، سازمان هواشناسی استان کرمانشاه نیز این شرایط را تا سه روز آینده، به ویژه در نواحی غربی و گرمسیری استان پیش بینی کرده است.